World Nomad Games: сборная Казахстана по кокпару не вышла на поле

Было принято решение выйти из соревнования.

Организаторы III Всемирных игр кочевников не могли найти сборную Казахстана по кокпару, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

В ведомстве рассказали, что у казахстанцев была запланирована игра со сборной Красноярского края России. Матч должен был состояться несколько часов назад, но игроки казахстанской сборной не появились.

Как пояснил изданию Baq.kz президент Федерации Kokpar в Казахстане Ерлен Оспанов, наша сборная не участвует в соревнованиях по кокпару на III Nomad Games.

«Национальная сборная прибыла для участия в соревнованиях, и мы прошли мандатную комиссию, но, как известно сегодня, игры не проводятся в соответствии с международными правилами», - сказал Эрлен Оспанов. В связи с тем, что международный конкурс не соответствовал правилам кокпара, одобренным Международной ассоциацией традиционных игр тюркских народов, было принято решение выйти из соревнования.

В турнире принимают участие также спортсмены из Кыргызстана.

World Nomad Games - одно из крупнейших событий в истории этнографии. Игры проводятся раз в два года. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из примерно 80 стран.

2 сентября в в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошла торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Казахстан вошел в тройку крупнейших участников Игр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!