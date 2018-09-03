Парня, задержавшего карманника, пытались заставить забрать заявление

Чтобы начать внутреннее расследование, в департаменте ждут заявление от свидетелей. Без письменного обращения они не могут начать разбирательство.

Поездка на работу обернулась для жителя столицы серьезными угрозами. По дороге ему удалось разоблачить карманника. Он попытался задержать преступника. На помощь вовремя подоспел полицейский. Но на этом дело не закончилось. Неравнодушному жителю столицы начали поступать угрозы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Когда я расплатился карточкой в автобусе, почувствовал движение в заднем кармане. Думал, может, показалось, но это движение повторилось. Стало понятно, что в моем кармане что-то происходит. Сделал шаг назад, чтобы сбить с толку того, кто сзади. И меня обошел молодой человек во всем черном. Мне показалось, что он подозрительно выглядит. Он подходил туда, где скопление людей, а потом я заметил, что он лезет в сумку женщины, - рассказывает Марлен Мингачев.

Сейчас Марлен о произошедшем вспоминает с улыбкой. Но тогда все эмоции отошли на второй план, а в голове была только одна мысль - оградить людей от преступника. Поэтому убедившись в своих предположениях об орудующем в автобусе карманнике, он обратился за помощью к полицейскому, который тоже ехал на этом же маршруте.





Я представился этому мужчине, попросил его документы. На что он ответил, что их нет при себе. Так как автобус был полон людей, я принял решение сойти на остановке. Мужчина сказал, что уже сидел и в 2013 году освободился. И добавил, что у него якобы сама рука тянется, непроизвольно, - продолжил рассказ лейтенант полиции Олег Цызман.

Пока ждали подкрепления, преступник неоднократно пытался вырваться и убежать. Но это не привело ни к какому результату.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование, по факту кражи. Проверяется его причастность к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям, - комментирует ситуацию пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Кылышбекова.

Он предлагал деньги, чтобы я заявление забрал. На этом даже настаивали сотрудники полиции. И сейчас мне кучу угроз пишут. Например, зачем ты сделал это? Типа, так не поступают, - говорит Марлен.

Чтобы начать внутреннее расследование, в департаменте ждут заявление от свидетелей. Без письменного обращения они не могут начать разбирательство. Угрозы же из социальных сетей Марлен, по его словам, всерьез не воспринимает. Но если появятся попытки навредить ему или его семье, обещает тут же обратиться в полицию. Но несмотря ни на что о своем поступке Марлен не сожалеет.

Очень хорошо, что есть такие люди, как Марлен, которые проявляют нетерпимость к подобным ситуациям. Побольше бы таких людей, и нам было бы проще работать, - резюмирует лейтенант полиции Олег Цызман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!