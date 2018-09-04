Сагинтаев: Нужно размещать поликлиники и детсады на первых этажах новостроек

В стране растет нагрузка на медучреждения.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства РК поручил проработать вопрос создания компактных медицинских учреждений на первых этажах строящихся домов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы имеем развитую сеть организаций здравоохранения, вы сами знаете. Однако по-прежнему население не получает медпомощь хорошего качества, особенно в сельской местности. Все основные причины понятны, министр только что об этом сказал. Озвученные меры по повышению качества медицинской помощи в целом поддерживаются», - сказал он.

Глава кабмина поручил Минздраву совместно с регионами обеспечить эффективную реализацию предлагаемых мер.

«Асет Исекешев (аким Астаны) только что дал хорошую информацию, проводится работа по привлечению частных инвесторов по увеличению качества лечебниц, количество пациентов на одного врача должно быть снижено. Проводится хорошая работа в Астане. Вчера были в Петропавловске, Северо-Казахстанской области. Строится новый микрорайон, около 600 старых домов снесено и строится новый большой район. 2000 квартир готовы», - отметил Б. Сагинтаев.

По его словам, нагрузка на поликлиники будет увеличиваться.

«Если посмотреть по населению, если раньше к одной поликлинике прикреплялось 600 семей, то теперь будет 2000 прикреплено. То есть нагрузка растет. На первых этажах этих домов нужно строить компактные поликлиники, максимально приближенные к населению. И все эти меры должны проводиться во всех областях. И по поручению Главы государства вы эту работу должны осуществлять. Не у всех есть такие возможности, прошу вас все взять на контроль. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра), когда создаются проекты домов, в первую очередь надо смотреть вопрос размещения на первых этажах детских садов и поликлиник для населения», - указал премьер.

Он напомнил, что в прошлом году в послании президента РК было сказано «вопросам здравоохранения уделить большое внимание».

«Особенно было сказано о возможности создания компактных медицинских учреждений и привлекать инвестиции в эту отрасль. Поэтому на нужно продолжить эту работу. Министерству здравоохранения и министерству информации, и акиматам нужно вести постоянную разъяснительную работу с населением о проводимых в медицине реформах и внедрение современных цифровых технологиях упрощающих доступ людей к качественной помощи. Обратите особое внимание на это», - поручил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!