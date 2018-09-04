МВД РК вынесло на обсуждение требования к квалификации полицейских

Стаж работы начальника ДВД в органах должен быть не менее 30 лет.

На сайте электронного правительства "Открытые НПА" 3 сентября на публичное обсуждение был выложен проект документа о внесении изменений в приказ Министра внутренних дел РК от 5 мая 2015 года № 432 "Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов внутренних дел Республики Казахстан", передает Zakon.kz.

Министр Касымов намерен внести ряд изменений в приказ МВД, касающийся квалификационных требований к категориям должностей сотрудников органов внутренних дел.

Например, начальник департамента внутренних дел должен иметь высшее образование, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности или наличие ведомственного послевузовского образования. Стаж работы в органах внутренних дел должен быть не менее 30 лет, либо не менее 16 лет стажа на правоохранительной службе, в том числе не менее 6 лет на руководящих должностях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности.

Заместитель начальника департамента внутренних дел должен иметь высшее образование, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности или наличие ведомственного послевузовского образования, не менее 12 лет стажа в органах внутренних дел, либо не менее 14 лет стажа на правоохранительной службе, в том числе не менее 4 лет на руководящих должностях соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.

Старший следователь (оперуполномоченный, дознаватель) по особо важным делам должен иметь высшее образование, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности, не менее 5 лет стажа службы на правоохранительной службе, либо не менее 6 лет работы в государственных органах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности.

Ранее были озвучены 16 предложений гражданской инициативы по реформе МВД РК. Предложенная реформа включает назначение гражданского лица во главе министерства, при этом глава ведомства не должен руководить оперативной деятельностью полиции.

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