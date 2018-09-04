Документ о порядке медицинского обслуживания жителей Байконура рассмотрели в Сенате

В рамках действующего Соглашения казахстанским гражданам, а это более 48 тысяч населения города Байконур, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями.

Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», передает Zakon.kz.

Протокол подписан в ходе XIV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств 9 ноября 2017 года в городе Челябинск.

В рамках действующего Соглашения казахстанским гражданам, а это более 48 тысяч населения города Байконур, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«В виду существенных отличий от действующей в Казахстане медицинской помощи наши граждане не обеспечены правом получать в соответствии с законодательством Казахстана гарантированный объем медицинской помощи, бесплатно лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактические медицинские (скрининговые) осмотры. Население города Байконур лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, доступной во всех регионах Казахстана, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни», - отметили в Сенате.

Как отмечается, законопроект позволит в соответствии с Протоколом урегулировать вопрос оказания медицинской помощи гражданам Казахстана, проживающим в Байконуре, поселках Торетам и Акай, субъектами здравоохранения РК в соответствии с национальным законодательством страны.

«Принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий, а его реализация не предполагает дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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