Sanofi в Казахстане платила взятки, чтобы чаще фигурировать в рецептах

Sanofi согласилась выплатить более 25 миллионов долларов США в рамках предъявленного обвинения.

Компанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане и на Ближнем Востоке с целью продвижения своей продукции. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Zakon.kz.

4 сентября на вышеуказанном ресурсе была распространена информация о том, что парижская фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить более 25 миллионов долларов США в рамках обвинения в том, что ее дочерние компании в Казахстане и на Ближнем Востоке "совершили коррумпированные платежи для завоевания бизнеса".

"Эти схемы охватывали несколько стран и включали взятки для государственных служащих и поставщиков медицинских услуг, чтобы получить конкурсы и увеличить количество рецептов своей продукции. В Казахстане дистрибьюторы использовались в рамках схемы "откатов" средств, из которых взятки выплачивались чиновникам, чтобы гарантировать, что Sanofi получит госзаказы", - сказано в сообщении.

В приказе SEC говорится, что Sanofi нарушил правила бухгалтерского учета и внутреннего учета в федеральных законах о ценных бумагах. Компания Sanofi не признала обвинения, но согласилась с порядком прекращения дела и выплатила 17,5 млн. долларов США, 2,7 млн. долларов США компенсации и гражданский штраф в размере 5 млн. долларов США.

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