8,8 млрд тенге предусмотрено на будущую перепись населения
Всеобщая перепись населения в РК пройдет в 2019 году.
Фото : Daitsuna Group5 сентября 2018, 12:14
В кулуарах мажилиса парламента РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов проинформировал о сумме, предусмотренной в бюджете на проведение переписи населения в следующем году, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас по плану проект бюджета на 2019-2021 годы у нас внесен в парламент, на перепись предусмотрено 8,8 млрд тенге», - сказал он.
Глава МНЭ РК напомнил, что в следующем году в РК проведут всеобщую национальную перепись, которая производится раз в десять лет.
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