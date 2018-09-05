Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020» утверждена в Казахстане

Программа обеспечит устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Постановлением правительства РК от 25 августа 2018 года утверждена государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», передает Zakon.kz.

Программа направлена на достижение цели посланий Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

Как отмечается, программа, которая будет реализована в период 2015-2019 годы, обеспечит устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Четыре основных направления реализации программы:

- поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов;

- отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности;

- снижение валютных рисков предпринимателей;

- предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

Реализация программы нацелена на развитие регионального частного предпринимательства и развитие конкурентоспособности.

В период ее реализации с 2010 по 2017 годы в показателях развития несырьевых секторов экономики, на которые была ориентирована поддержка, «наметились положительные тенденции».

Как поясняется, за счет использования инструментов субсидирования процентных ставок и гарантирования кредитов государству удалось стимулировать банки второго уровня к увеличению объемов кредитования таких отраслей как обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.

По состоянию на 1 января 2017 года портфель действующих кредитов в рамках Единой Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» составил 1 463 млрд. тенге, из которых портфель кредитов на инвестиционные цели - 968 млрд тенге.

Общий объем банковского портфеля кредитов по приоритетным секторам экономики по состоянию на 1 января 2018 года - 9 397 млрд тенге, охват Единой Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в общем объеме кредитного портфеля по приоритетным секторам экономики составил 15,5 % (это процент действующих договоров субсидирования и гарантирования в общем кредитном портфеле приоритетных секторов экономики).

В целом с 2010 по 2017 годы совокупный кредитный портфель банков в обрабатывающей промышленности увеличился в 2,9 раза (с 455 млрд тенге до 1 323 млрд тенге), в секторе транспорта - в 2,3 раза (с 252 млрд тенге до 573 млрд тенге), в секторе связи - в 1,9 раза (с 51 млрд тенге до 99 млрд тенге).

Совокупный объем выданных кредитов обрабатывающей промышленности за эти три года вырос в 3 раза (с 383 млрд тенге до 1 153 млрд тенге), сектору транспорта - в 2,6 раза (с 145 млрд тенге до 377 млрд тенге), сектору связи - в 2,1 раза (с 22 млрд тенге до 46 млрд тенге).

Программой «Дорожная карта бизнеса-2020» было предусмотрено ограничение по ставке вознаграждения, по которой конечный потребитель кредитных средств привлекал финансирование. В результате реализации Программой «Дорожная карта бизнеса-2020» ставки по выданным кредитам заметно снизились. С 2010 по 2017 годы средневзвешенная ставка по выданным кредитам обрабатывающей промышленности снизилась с 12 % до 10,3 % годовых, сектору транспорта - с 12,5 % до 10,3 % годовых.

Исходя из сложившейся текущей ситуации видно, что государством созданы все условия и возможности для инвестиций, но отсутствует поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих пополнить оборотные средства. Основываясь на данных по структуре кредитования, можно констатировать, что расширение инструментов Программы в этом направлении значительно повысит уровень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, тем самым создав предпосылки к более существенному росту субъектов малого и среднего предпринимательства в стране.

Нефинансовая государственная поддержка в виде обучения вошла в программу «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2011 году. За годы реализации этого направления данная поддержка обрела популярность. По состоянию на 1 января 2018 года обучение по проекту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» - прошли 2 525 предпринимателей. Проведена работа по созданию инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Так, на 1 января 2018 года функционируют 18 центров обслуживания предпринимателей в областных центрах и крупных городах, в которых более 273 тыс. предпринимателей получили более 438 тыс. консультаций. На региональном уровне оперируют 14 мобильных центров поддержки предпринимательства, которые оказали 52 тыс. клиентам более 73 тыс. выездных консультаций. Кроме того, оказывается сервисная поддержка действующей предпринимательской деятельности. Так, более чем 192 тыс. предпринимателям оказано 428 тыс. услуг.

«Таким образом, анализ текущей ситуации показывает, что программа должна предусматривать целенаправленную поддержку малого и среднего предпринимательства вне крупных городов и усиление предпринимательского потенциала», - говорится в документе.

В рамках программы по направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив» решаются такие проблемные вопросы как повышение доступности к финансированию, увеличение производственных мощностей проектов, расширение бизнес-инициативы предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов и их проектов.

Для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов осуществляются субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов банков, выданных предпринимателям и микрофинансовым организациям, предоставление микрокредитов.

Для увеличения производственных мощностей предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов осуществляется подведение недостающей инфраструктуры к проектам предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов.

Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах осуществляется выдача государственных грантов.

Развитие предпринимательства в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности решит задачи увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности, создания новых конкурентоспособных производств, увеличения занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.

Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности осуществляются субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам банков/лизинговых компаний и частичное гарантирование кредитов банков, выданных предпринимателям.

Для создания новых конкурентоспособных производств будет осуществляться обеспечение недостающей инфраструктуры проектов предпринимателей и индустриальных зон.

Для увеличения занятости населения в малом и среднем предпринимательстве осуществляются субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам банков/банка развития/лизинговых компаний и частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных предпринимателям, обеспечение недостающей инфраструктуры проектов предпринимателей и индустриальных зон.

Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с колебаниями иностранных валют осуществляется субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам банков/банка развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах.

Решением проблем по предоставлению нефинансовых мер поддержки предпринимательства являются информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства, повышение компетенций предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, повышение производительности предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, расширение деловых связей.

Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будет осуществляться разъяснение мер государственной поддержки по проекту «Бизнес-насихат» об условиях ведения предпринимательской деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза и мер государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса.

Для повышения компетенций предпринимателей/ субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляются обучение основам предпринимательской деятельности, повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий, предоставление сервисной поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности, предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных документов и технических условий.

Для повышения производительности субъектов индустриально-инновационной деятельности будут осуществляться привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения предприятий, а также технологическое развитие предприятий.

Для расширения деловых связей будут осуществляться установление деловых связей с иностранными партнерами и продвижение отечественных обработанных товаров.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.

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