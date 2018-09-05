Дети в ВКО рискуют жизнью, чтобы добраться в школу

Дети добираются в учебное заведение через железнодорожный переезд.

С началом нового учебного года десятки детей каждый день вынуждены подвергать свою жизнь опасности по дороге в школу. Уже несколько лет, чтобы добраться до учебного заведения школьники вынуждены пробираться под вагонами поездов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Железнодорожный переезд - зона повышенной опасности, но в одном из сел Восточного Казахстана это единственный способ для местных жителей попасть на остановку, в магазин, и в школу.

Безопасного маршрута в учебное заведение для двадцати учащихся школы №6 Усть-Каменогорска не существует.





«Шагать побыстрее, держать голову пониже», - такие советы дают родители, отправляя детей в школу.

Но даже выполняя эти требования, дорогу в школу безопасной не назовешь. Десятки детей в течение всего учебного года, реально рискуют своей жизнью, добираясь в учебное заведение через железнодорожный переезд.

Улица Республиканская единственная в жилом микрорайоне, которая находится по правую сторону переезда. Поэтому чтобы добраться до школы, до магазина и остановки, людям приходиться нарушать требование безопасности.

«Мы не первый раз просим, чтобы нам построили мост, охрана нас не пускает сюда, но нам как-то ходить надо», - объясняет жительница города Татьяна Катеньева.

Задача охраны - не допустить посторонних людей на железнодорожные пути. Даже если это единственный путь.

Задача людей - попасть на ту сторону. Вопрос помог бы решить пешеходный мост. Но его строительство нерентабельно. Поэтому родители просят, чтобы для детей была организована централизованная доставка автобусом от дома до школы. Их инициативу поддерживают и педагоги.

«Для школы важно, чтобы безопасность ребенка была на первом месте, поэтому беседы в классах, на родительских собраниях, представители линейной полиции приходят. но конечно сам переход мы не можем сделать безопасным, это железнодорожные линии не перейдя их дети не попадут в школу», - говорит директор школы №6 Гульжан Мамежанова.

Сейчас родители собирают подписи, чтобы направить письмо в акимат. Они надеются, что программа «Безопасная дорога в школу» коснётся и их детей. И чиновники не будут ждать пока на этом участке пострадает ребенок, идущий на уроки.

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