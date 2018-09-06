В Астане горел автомобиль
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК6 сентября 2018, 08:03
В Астане ночью 5 сентября горел автомобиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"В 22:42 в районе Байконыр, при выезде из подземного переезда горел двигательный отсек и салон автомашины марки Datsun. Пожар локализован и ликвидирован в 22:58", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации ЧС выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения г. Астана.
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