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В Астане горел автомобиль

Жертв и пострадавших нет.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК6 сентября 2018, 08:03

В Астане ночью 5 сентября горел автомобиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"В 22:42 в районе Байконыр, при выезде из подземного переезда горел двигательный отсек и салон автомашины марки Datsun. Пожар локализован и ликвидирован в 22:58", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации ЧС выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения г. Астана.


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