Подозреваемый в торговле людьми иностранец задержан в Алматинской области

Еще один иностранец, задержанный полицейскими области, подозревается в незаконном пересечении границы Узбекистана.

В Алматинской области, в течение суток, задержаны два гражданина Узбекистана, разыскиваемые в своей стране по подозрению в совершении различных преступлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в ведомстве, задержание разыскиваемых лиц произведено в Илийском и Талгарском районах по ориентировкам, распространенным и присланным правоохранителями Узбекистана.

«В Талгаре задержали 44-летнего гражданина Узбекистана, разыскиваемого стражами порядка Хорезмской области за незаконное пересечение границы своей страны. В Илийском районе задержали 24-летнего парня, также разыскиваемого узбекскими коллегами по постановлению Хивинского районного суда и подозреваемого в торговле людьми. Задержанные лица помещены под стражу и ожидают экстрадиции по месту совершения преступлений» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Также в полиции сообщили об еще одном задержании, проведенном в Алакольском районе. На этот раз был задержан 34-летний гражданин Казахстана, который, как оказалось, разыскивался стражами порядка Кыргызской республики по подозрению в кражах, совершенных на территории сопредельного государства.

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