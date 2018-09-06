Астанчанин сообщил о готовящемся покушении на иностранного посла
Проводится досудебное расследование.
Фото : ИА Regnum6 сентября 2018, 13:05
Житель столицы задержан за ложное сообщение о готовящемся покушении на посла иностранного государства, передает Zakon.kz.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
"В Астане сотрудниками Управления по противодействию экстремизму столичного ДВД задержан местный житель, который из хулиганских побуждений сообщил в полицию ложную информацию о подготовке покушения на посла иностранного государства", - рассказал Садубаев.
Проводится досудебное расследование.
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