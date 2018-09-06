75-летняя фанатка сборной Казахстана не пропускает ни один матч

Поклонница игры считает, что подопечные Станимира Стоилова должны одержать победу.

В Астане стартовал исторический матч Лиги наций УЕФА. За отечественную сборную, которая на домашнем поле соперничает с командой из Грузии, болеет ярая фанатка — 75-летняя Людмила Куфонина, пишет Sputnik.

Людмила Куфонина ходит на футбол вот уже 55 лет, и первый матч нового турнира УЕФА она никак не могла пропустить.

"Меня не страшит непогода. Хоть вьюга, хоть буря, хоть дождь проливной и снег стеной! Я 55 лет хожу на футбол, на все игры. Я, наверное, родилась с любовью к игре", — поделилась Куфонина.

На игру своей любимой команды Куфонина пришла в спортивной форме. Поклонница игры считает, что подопечные Станимира Стоилова должны одержать победу.

"У нас слишком молодая команда. На Стоилова очень надеюсь, это прекрасный тренер. Он "Астану" сразу сделал командой хорошей. Наши заиграли по-другому. Все время стараются завладеть мячом", — рассказала Людмила.

Счет матча Казахстан — Грузия Куфонина решила не прогнозировать. Она отметила, что перспективный Еркебулан Сейдахмет, которого окрестили "казахским Месси" должен помочь сборной.

"Любимчиков у меня нет, всю команду люблю, как сыновей", — заключила преданная поклонница игры.

Матч Казахстан — Грузия — первый в новом турнире Лиги наций УЕФА. Он стартовал в 20.00 на стадионе "Астана Арена". Первый тайм закончился вничью.

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