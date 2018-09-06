Сельчане Акмолинской области страдают от нехватки врачей

На 15 тысяч жителей в населенном пункте всего два терапевта.

Многочасовые очереди, отсутствие специалистов узкого профиля и шанс не дожить до приезда скорой помощи: в селе Кабанбай батыра Акмолинской области больше 15 тысяч жителей и всего два врача. Люди жаловались во все инстанции, но пока безрезультатно, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Сельчане просили увеличить штат медиков в ауле 10 лет подряд, а теперь требуют - особенно те, перед кем уже стоял вопрос о жизни и смерти.

Саян Амиров, житель села Кабанбай батыр:

- Эта ночь могла быть последней для меня, поскольку инсульт это все-таки сердце. В моем поселке родном нет скорой помощи и нехватка врачей, специалистов. У меня у самого был такой случай, мне стало плохо. Зачем сюда звонить, если здесь нет скорой помощи?! Пришлось просить друзей, еще кого-то. И меня сдвинули с места, получается. А когда инсульт, двигать нельзя человека. И у меня, получается, отказала одна сторона, обвисла чуть-чуть.

Посёлок Кабанбай батыра находится в 35 километрах от Астаны - это чуть больше получаса езды. Проживают здесь свыше 15 тысяч человек. И если кто-то из них вызовет санитарный транспорт, который на всех один, то у остальных резко понижаются шансы добраться до городской больницы в экстренной ситуации. Поэтому местные медсестры ходят к неотложным больным пешком. Приходится преодолевать по 5 километров, даже ночью.

Ольга Бурмай, жительница села:

- Я вот ей звоню и вот она должна идти 5 километров или 3 километра ночью, собаки кругом, страшно. Ну женщина одна. Как это можно? Как это может быть? Машины нет никакой, ни скорой, вообще никакой дежурной машины нет. И вообще, построили такую прекрасную больницу, а что толку, она пустует. Ничего нет - кардиограммы нет, физкабинета нет. Ну только что уколы.

Местный акимат за решение проблемы не готов взяться. Чиновники перекладывают всю ответственность на отдел здравоохранения района. Его представители впервые за 10 лет обозначили точные сроки увеличения штата и необходимой техники.

Аканай Айтбаев, заместитель главного врача по оперативному направлению Целиноградской районной поликлиники:

- Мы планируем до конца буквально этого месяца направить еще одного врача общей практики. У нас во всех врачебных амбулаториях работают врачи общей практики. Планируется еще одна ставка врача акушера-гинеколога. То есть здесь в общей сложности мы должны набрать 4 врача. По стандарту положено здесь три врача.

Укомплектованность врачами сельской больницы не устраивает и министерство здравоохранения. По утверждению главы ведомства Елжана Биртанова, в этом населенном пункте должно быть как минимум 8 врачей, не считая медперсонала.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Это, конечно, абсолютное нарушение стандартов. По стандарту сегодня, по сегодняшнему нормативу не должно превышать количество населения на одного врача 1700 человек. Об этом мы сегодня на заседании правительства говорили. О необходимости акимам принятия мер по обеспечению участков непосредственно врачами общей практики, терапевтами и педиатрами.

Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом ситуация с медицинскими кадрами в сельской местности улучшилась на 5 процентов. Но дефицит по профильным специалистам остается - штат не укомплектован примерно на 50%. Причина этому - низкая зарплата, отметил министр. Однако настрадавшимся от нехватки врачей людям от этого не легче. Они все еще надеются на реальную помощь и верят, что найдутся врачи, которые захотят приехать к ним, а местная власть создаст им все условия для работы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!