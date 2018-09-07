Всё тело изуродовали: Родня убитого косой парня недовольна ходом следствия

Они считают, что поймали не всех преступников, а фото умирающего сделали полицейские.

В Жамбылской области родные зверски убитого мужчины требуют возмездия! Их сына изуродовали косой во время группой драки, он скончался от острой потери крови. Полиция задержала только одного подозреваемого. Семья же этим недовольна и требует наказать всех, кто причастен к трагедии, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

31-летний Даурен Куралбаев был еще жив, когда его привезли и бросили у аптеки Шуской районной больницы. Скорую помощь и полицию вызывал уже охранник. Врачи насчитали у изуродованного мужчины около 10 резаных ранений, это не считая побоев. Уже позже станет известно: все раны были сделаны ножом и косой.

Райхан Жолдыбаева, вдова:

- Очень глубокие раны были. Косой голову, уши, шею, ноги, все тело изуродовали. Глубина некоторых порезов достигала 20 сантиметров. Он потерял почти всю кровь. Врачи его спасали, переливание делали, но все равно не помогло.

По словам вдовы, ее супруг умер от рук знакомых. Выяснилось, что в тот злополучный день его пригласили на ужин с друзьями. Уже за столом между гостями и хозяевами началась ссора, которая переросла в драку, а после в жуткое убийство. Когда Даурена добивали косой и ножом, его друзья уже сбежали. По словам родных, в зверстве участвовали 8 человек, но поймали только одного.

Сарсенкуль Камшибаева, мать погибшего:

- Из всех, кто убивал моего сына, поймали только одного. Он сам инвалид и, якобы, пришел с повинной и признался в содеянном. А потом отказался от своих слов и вместо него задержали его брата. Остальные в бегах, и никто их не ловит.

Родные уверяют: местные полицейские тоже приложили руку к их страданиям. Они считают, что последние фотографии еще живого, но уже искалеченного мужчины, сделали и выложили в сеть именно стражи порядка. Правда, полиция обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь ДВД Жамбылской области:

- Сотрудники полиции не имеют никакого отношения к размещенному в сети интернет фотоснимку потерпевшего в тяжелом состоянии. Подозреваемый в совершении преступления полностью признал свою вину.

Полицейские заявили, что следствие еще не закончено, но подозреваемый пока один. Однако родственники продолжают настаивать на своем и грозят даже дойти до Астаны. У погибшего остались жена и трое детей.

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