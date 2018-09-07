Нашей стране нужна «туалетная» революция – соцсети

Как оказалось, в Казахстане лишь четыре придорожные уборные соответствуют международным стандартам.

В Казахстане назрел вопрос о туалетной революции. Об этом практически ежедневно говорят в казнете, подкрепляя возмущение отсутствием доступных уборных даже в двух столицах нелицеприятными фотографиями и видео о том, как люди справляют нужду прямо на улице. Большой общественный резонанс вызвали посты в популярной соцсети адвоката Джохара Утебекова, возмутившегося состоянием туалета на известном горнолыжном курорте в южной столице. Блогера читают тысячи казахстанцев, а потому пост Утебекова не остался без внимания директора курорта, вступившего в полемику и написавшего скандальный пост в ответ.

Сейчас вопрос оснащения уборной одной из станций Шымбулака решается в срочном порядке. “Убогий”, как его называют пользователи соцсетей, туалет на знаменитом горнолыжном курорте Казахстана, в скором времени превратится в современный - с горячей водой и удобствами. Только вот стоить эти метаморфозы будут ни много ни мало – 22 миллиона тенге. Устранить проблему с естественными потребностями посетителей курорта, в том числе и иностранных туристов, его руководство обещает уже к началу сезона катания на лыжах.

«Туалет будет находиться в здании гаража на высоте 3200 метров. Мы подняли уже сейчас контейнер с очистительными сооружениями, он будет также здесь находиться. Плюс сейчас решается вопрос с подведением воды», - заявил в интервью журналистам Первого канала Евразия руководитель департамента маркетинга и информационных технологий горнолыжного курорта Шымбулак Владислав Семёнов.

Несколько лет назад, также радужно запускалась инновационная уборная и в Павлодаре, так что опыт строительства многомиллионных клозетов, которые впоследствии бездействовали, у нас уже есть. Тогда из городского бюджета было выделено 5,5 миллиона тенге. Однако спустя полгода грунт дал осадку и туалет закрыли. То есть бюджетные средства ушли в никуда и поделать, судя по всему, с этим ничего нельзя. И если патовая ситуация с недоступной горожанам и такой дорогой для государства уборной происходит в центре большого города – на павлодарской набережной, то о возможности найти туалет если, как говорится, приспичит в пути, и вовсе говорить не приходится. Уже в паре десятков километров от любого города картина, по словам казахстанцев, просто шокирующая.

Как оказалось, в Казахстане лишь четыре придорожные уборные соответствуют международным стандартам. Остальные либо старые деревянные и грязные, либо на протяжении сотен километров их вовсе не встретишь. Ситуацией часто пользуются придорожные кафе и автозаправки, предлагая туалетные услуги за отдельную плату. Становится понятно, что для Казахстана, в котором собираются развивать туризм это неприемлемо, а потому к проблеме в последнее время начали проявлять пристальное внимание чиновники. Министерство здравоохранения начало менять отношение к потребителю, утвердив следующие санитарно-эпидемиологические требования:

"Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам. Раковины для посетителей и персонала оснащаются устройствами и средствами для мытья, вытирания и сушки рук. Санитарные узлы оборудуются унитазами, емкостями для сбора мусора, конструкции которых исключают дополнительное загрязнение рук".

Следующий шаг делает Министерство культуры и спорта и просит законодательно субсидировать установку и содержание туалетов.

«Один туалет на 50 км. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное - горячая вода. Поэтому мы хотим, чтобы государство прописало субсидирование содержания туалетов, чтобы бизнес мог опереться на какую-то государственную «подушку», потому что эта услуга, которую мы оказываем гражданам. Мы рассмотрим, пропишем, может быть, какие-то тарифы укажем, чтобы он стал ликвидным", - заявил вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

По мнению чиновников, государственная «подушка» в виде субсидирования станет стимулом к постройке современных туалетов, что в свою очередь станет отличной поддержкой в развитии туризма. Так произойдет ли стране настоящая «туалетная» революция, как годами ранее в Китае?

Разработчики настроены решительно. Субсидирование для бизнесменов в планах закрепить на законодательном уровне. Этот бизнес должен стать привлекательным и прибыльным, уверены в Министерстве культуры и спорта. А потому, возможно, в скором будущем у нас появятся уютные уборные с деревьями и прочей растительностью в стиле того же испанского архитектора Антонио Гауди. О больших проблемах с естественными потребностями казахстанцев, а еще о том, за чей счет их будут решать и случится ли «туалетная» революция, которая сделает Казахстан страной со всеми удобствами, подготовил материал журналист Первого канала Евразия Даурен Хаиргельдин. Специальный репортаж программы «Аналитика» - «Острая нужда», смотрите в это воскресенье, 9-го сентября в 20.00.

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