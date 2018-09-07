Назарбаев отметил тяжелый труд металлургов

Президент отметил, что всегда держит ситуацию вокруг города Темиртау и завода на постоянном контроле.

Нурсултан Назарбаев посетил АО «АрселорМиттал Темиртау», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, президент совершил визит на одно из крупнейших предприятий Карагандинской области, специализирующееся на производстве проката черных металлов. Он ознакомился с технологиями производства сортового проката и был проинформирован о дальнейших планах по развитию металлургического комбината.

Н. Назарбаеву было доложено о планах по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также решениях по обеспечению экологической безопасности региона. В ходе посещения глава государства встретился и побеседовал с рабочими предприятия.

"Сейчас на территории завода меня переполняют особые чувства. Впервые я переступил через проходную в 1958 году. Здесь тогда еще ничего не было. Все это строилось на моих глазах", - поделился воспоминаниями президент.

Назарбаев затронул тему о тяжелом труде металлургов и рабочих комбината, подчеркнув, что всегда держит ситуацию вокруг города Темиртау и завода на постоянном контроле.

Глава государства напомнил руководству компании о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни горожан. В частности, президент указал на необходимость увеличения количества медицинских, образовательных и спортивных объектов в городе.

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