Изнасилование в Казахстане стало нормой. Что не так с общественным мнением

Казахстан за 2017 год стал почти "рекордсменом" по количеству изнасилованных женщин. Откуда такая жестокая статистика и что делается в стране для защиты жертв от насильников?

По неофициальной статистике каждая 10 женщина в стране была изнасилована. Сегодня мы разберемся, почему жертвы так неохотно подают заявления и как объяснить, что в СНГ Казахстан занимает первое место по количеству жертв сексуального насилия. Сегодня тема сексуального насилия вновь привлекла внимание общественности, но не из-за громких скандалов, а из-за смены настроения: пока одни активно призывают к усовершенствованию законодательства, другие - начинают обвинять женщин в том, что в изнасиловании виноваты именно они. Журналисты Zakon.kz решили подвести итог - как сегодня борются с сексуальным насилием в стране и что говорят цифры.

В каких случаях женщины чаще всего сталкиваются с сексуальным домогательством

Сегодня в казахстанских министерствах нет ни одного департамента по сексуальному насилию, где бы проводились исследования на данную тему, нет нормативных документов в следствии, судах, медицинских учреждениях или в системе образования. Только за 2017 год в 11 кризисных центрах Казахстана приняли 4991 женщину и освоили на помощь им 337 млн тенге. Председатель правления Союза кризисных центров в Казахстане Зульфия Байсакова уверенна, что решить проблему можно лишь с изменением законодательства. Разберем наиболее распространенные виды сексуального насилия, а также - где и как оно проявляется.

Сексуальное насилие в домашних условиях. Пожалуй, самый сложный аспект данного вида проявления жестокости – идентификация. Например, по информации Байсаковой, за всю историю в Казахстане не было зарегистрировано ни одного случая подобного насилия. Но это не говорит о том, что они не происходят.

"Как правило, его очень сложно идентифицировать. Если женщина проживает с мужем 25 лет, и если она скажу, что сегодня была изнасилована, то это будет очень трудно доказать. Потому что нет определенных критериев. Если женщине не хочется вступать с мужем в интимную связь, но пришлось, потому что он угрожал, она этого не докажет. Поэтому в правоприменительной практике в Казахстане практически нет подобных фактов, кроме сексуального насилия в отношении несовершеннолетних", - объяснила эксперт

Несмотря на отсутствие данных по сексуальному насилию, по данным за 2017 год Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, в стране за три года насчитывается 575 женщин, пострадавших в результате бытовых разборок. За это же время было зарегистрировано 565 уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере в отношении женщин. За девять месяцев текущего года было рассмотрено 212 уголовных дел с вынесением приговора.

Также за прошедшие три года 216 уголовных дел по правонарушениям в семейно-бытовой сфере было прекращено в результате примирения сторон. В результате домашнего насилия в стране за этот период погибло 124 женщины.

Сексуальное насилие на улице. Как правило, начинается с сексуальных домогательств, применяя различные методы – от слов до прямого насилия над жертвой. Самое главное здесь – не возраст или внешность жертвы, а ее беззащитность.

"По неофициальной статистике, каждая 10 женщина в Казахстане подвергалась насилию. Но сегодня об этом очень стыдно говорить, признаваться, поэтому очень многие предпочитают молчать", - добавила спикер.

Сексуальное насилие на работе. К сожалению, этот вид насилия пока также не регулируется трудовым или уголовным кодексом. Причина простая – полное отсутствие четко прописанных критериев оценки, что является домогательством, а что – нет.

"В первую очередь нет законодательства, которое дает определение, что такое сексуальное домогательство. Я сама работодатель и у меня работает 30% мужчин. Например, я попросила сотрудника остаться вечером поработать, подошла очень близко, оказываю знаки внимания – можно ли это считать домогательством? В Казахстане необходимо четко определить, что такое сексуальное домогательство, иметь критерии его оценки. Конечно же, должна быть предусмотрена форма законодательства", - сказала общественник.

Помимо этого, Зульфия Байсакова предложила, чтобы казахстанские работодатели начались предоставлять сотрудникам договор, в котором работникам разъясняют, что они имеет право на "не домогательство" и "нормальную работу". В этом случае в каждой компании должна быть назначена комиссия, рассматривающая подобные заявления от работников, как это происходит в согласительной комиссии по трудовым спорам.

"Чем чревато сексуальное домогательство для женщин? Во-первых, это использование служебного положения для давления. Человек, занимающий определенный пост, может после удовлетворения своих сексуальных потребностей обещать повышение заработной платы, дополнительные отгулы, повышение. Это отрицательно скажется на возможностях самого сотрудника. Во-вторых, занижается самооценка, возможна нежелательная беременность или различные инфекционные заболевания. Получается, что в этом случае теряется просто человек как рабочая единица, потому что он попадает в прямую зависимость", - сделала вывод она.

Сексуальное домогательство без проникновения. Отдельным пунктом изнасилования, которое чаще всего вообще не берется в расчет правоохранительными органами, стоит изнасилование без проникновения. Просто в Казахстане нет такого понятия.

"Самое страшное в этом случае, когда, допустим, человек удовлетворил свои потребности, жертва все равно испытывает тот же шок, что и с проникновением. НПО как раз просит кризисные центры, чтобы те внесли изменения в закон и были четкие моменты, что изнасилование было без проникновения. У нас пока этого нет в Казахстане", - пояснила глава кризисного центра.

Что для этого необходимо делать? В союзе продолжают разработку мобильного приложения, которое пока работает только по городу Алматы, но позже планируется запуск по всему Казахстану. В приложении будут указаны все действия, куда можно обратиться человеку, а также все контактные телефоны для поддержки. Также в программе планируется определить самые асоциальные места в Алматы, где наименее безопасно находиться. Например: темные переулки или заброшенные помещения. Здесь разработчикам требуется поддержка акимата, чтобы каждый аким района или города в стране имел под рукой подобную карту для правильного и безопасного развития инфраструктуры.

Независимая статистика: Казахстан почти лидер СНГ по количеству изнасилованных женщин

Основатель движения "НеМолчи.kz" Дина Смаилова подготовила обширную статистику по сексуальному насилию. Только за 2017 год 2085 женщин пострадали в результате совершенных в отношении них преступлений сексуального насилия.

По статье 120 УК РК "Изнасилование" за последние три года зарегистрировано 5166 уголовных дел, было осуждено 884 преступника. За 9 месяцев 2017 года таких дел было заведено 1230, в 2016 году - 1606, а в 2015 - 2330 дел.

Для сравнения можно взять два мегаполиса Украины и Казахстана. Так, в Киеве с пятимиллионным населением происходит от 26 до 30 изнасилований в год. В Алматы с двухмиллионным населением этот показатель находится на уровне 280-350 жертв.

В Украине с населением в 42 миллиона в 2017 году было зарегистрировано 849 преступлений против половой неприкосновенности женщин, в том числе и покушения на изнасилования. 92% этих преступлений раскрыто.

"При этой статистике, в Украине в 2019 году вступает в силу закон о сексуальном насилии, там внедряют шведскую модель, где Закон требует получения явного вербального или физического согласия и призван изменить характер преследования сексуальных преступлений в стране. В прошлом году Швеция стала 10-й страной в Европе, которая признает секс без согласия изнасилованием. В России с населением 146 миллионов человек - 3900 изнасилований в 2017 году. В Молдове с населением чуть больше 3,5 миллионов 296 изнасилований в 2017 году. В Беларуси - с населением 9,5 миллионов - 184 изнасилования, в том числе и покушения на изнасилование за 2017 год. В Армении с населением около трех миллионов 94 случая изнасилований на 2017 год. В Грузии - с населением 3,7 миллиона - в среднем от 40-45 изнасилований в год", - подводит неутешительный итог статистике Дина Смаилова.

Что делают активисты, чтобы исправить ситуацию?

Оба сегодняшних гостя редакции Zakon.kz сошлись в едином мнении - правовое положение женщин в Казахстане оставляет желать лучшего, а основная часть казахстанских законов, регулирующих права женщин, по мнению национальных экспертов, не полностью соответствует или в ряде случаев противоречит международным договорам и конвенциям.

"Юристы и правозащитники считают, что национальное законодательство РК должно быть приведено в соответствие с ратифицированными международно-правовыми документами, в том числе в отношении женщин. Пока эта работа парламентом в полном объеме не проделана, что отрицательно сказывается на реализации женщинами своих прав, свобод и обязанностей", - Дина Смаилова.

Сегодня законом в качестве одной из мер защиты предусматривается защитное предписание, которое запрещает совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Таким образом, указанные меры индивидуальной профилактики бытового насилия имеют общую цель -обеспечение безопасности потерпевшего от бытового насилия, но на практике не дают такой возможности жертве насилия, из-за совместного проживания, где так или иначе они вынуждены вступать в контакт и чаще всего, женщина повторно подвергается агрессии.

"В этой связи, в целях повышения эффективности указанных мер индивидуальной профилактики бытового насилия, полагаем необходимым пересмотреть данные меры", - предложила Дина Смаилова.

Также активисты предложили, чтобы не допустить ситуации, когда мать и дети скитаются по съемным квартирам и у родственников, агрессор быть принудительно выселен на срок, который обозначит суд. Для этого, по словам основателя фонда, можно взять за основу использовать американскую систему борьбы с бытовым насилием.

Таким образом, в случае нападения на супругу, она вызывает полицию. Ее сразу же с ребенком забирают во временный приют, где она проходит экспертизу, ей предоставляют психологическую и медицинскую помощь, адвоката или юриста. Составляется заявление и в течение, не более трех дней, они предстают перед судом, где судья, глядя на экспертизы и показания жертвы и участкового выносит решение о вынесении защитного предписания, на месяц, три или шесть месяцев. В этот же день, мать и детей возвращают домой, а агрессора принудительно отселяют. Согласно защитного предписания, он не имеет права приближаться к ней и детям, звонить, отправлять ей записки или послания через родственников и друзей. В случае нарушения или преследования жертвы, она имеет право все это снять на камеру, записать на диктофон и это в суде будет признано доказательством нарушения предписания, рассказала Дина.

Данные идеи уже были представлены депутатам, а также озвучены в официальном обращении Дины Смаиловой к ООН, которое она представила в интервью на одноименной радиостанции.

О чем говорят соцсети

Очередная волна негодования защитников жертв насилия началась с Facebook. Как обычно это и бывает, пользователи разделились на два лагеря. Активисты, превозмогая бюрократию, пошли на создание специальной комиссии по правам женщин, разработали стратегию и предложения по изменению законодательства для защиты пострадавших от насильников. В то же время и другие подключились к теме со своим взглядом, утверждая, что в изнасилованиях виноваты как раз сами женщины. Ниже приведем лишь несколько из примеров подобных высказываний. Внимание: здесь не будет цензуры.

Политика данной категории простая: если убрать решение о примирении обвиняемого в изнасиловании и жертвы - это развяжет женщинам руки, позволив без достаточной доказательной базы сажать подозреваемых за решетку.

В фонде "Не молчи" на заявление отреагировали быстро, устроив акцию протеста против перемирия с насильником.

Дина Смаилова считает, что в Казахстане необходимо обратить особое внимание на профессиональную некомпетентность в расследованиях по фактам изнасилования и педофилии в следственных органах.

"Современная следственная система в РК, далеко не идеальна. У следствия нет четкого алгоритма действий, протокола, согласно которому им необходимо проводить следственные мероприятия. Отсутствие широких возможностей экспертизы, в том числе и психологической, как в работе с потерпевшими, так и в работе с подозреваемыми, влечет препятствия в расследованиях. Дела часто волокитятся и закрываются за недоказанностью. Необходимо разработать и сделать частью обязательной процедуры инструкции для пострадавших от любой формы насилия детей и женщин, отдельно по сексуальному насилию, отдельно по педофилии и по бытовому насилию", - предложила спикер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!