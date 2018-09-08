В Петропавловске пропала школьница

Вчера вечером девушка ушла из дома в неизвестном направлении.

Отделом криминальной полиции УВД г.Петропавловска разыскивается несовершеннолетняя без вести пропавшая Набатчикова Диана Валерьевна, 23.10.2003 года рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, 7 сентября около девяти часов вечера школьница ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: рост 167-170 см., волосы ниже плеч черные, среднего телосложения, глаза карие. Была одета: пальто синее, джинсы.

При получении какой либо информации о местонахождении без вести пропавшей просим незамедлительно сообщить по мерам телефонов: 39-48-37, 39-48-32, 39-48-07, 8-747-492-59-15, 8-707-297-47-12, 8-705-336- 56-07.

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