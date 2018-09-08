Названа самая красивая девушка Алматы

Корону победительнице вручила победительница прошлогоднего «Мисс Алматы» Сабина Азимбаева.

Камила Кожаханова стала обладательницей титула «Мисс Алматы-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Камила Кожаханова победила на конкурсе красоты и таланта «Мисс Алматы-2018». Она учится на втором курсе в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Занимается танцами. Корону победительнице вручила победительница прошлогоднего «Мисс Алматы» Сабина Азимбаева.

«Я испытываю чувство гордости за всех участниц нынешнего года, и я хочу пожелать победительнице, чтобы она с достоинством пронесла эту корону в течение ближайшего года»,- сказала Сабина Азимбаева, вручившая корону.

Первой вице-мисс жюри выбрало Бану Саттибек , также вице-мисс стали Анастасия Симонова, Анастасия Феер и Дидар Атмаджа. Титулы присудили всем, за кого голосовало жюри. По итогам всего времени подготовки и прошедших конкурсов присуждены поощрительные номинации. Мисс шарм стала Адина Рахимжанова, Мисс модель - Индира Маханова, Мисс энергия - Томирис Ергалиева, Мисс талант - Бота Шуренова, Спорт-дива - Лаура Мухтар, Мисс конгениальность (эту номинацию выбирали сами финалистки) - Анастасия Симонова, «Аяулы ару» - Перизат Татен, Мисс этно-дива - Дидар Атмаджа, приз зрительских симпатий (по итогам двух недель интернет-голосования) - Лаура Мухтар.

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