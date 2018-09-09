В Северном Казахстане ожидается снег
Прогнозируются заморозки до минус 1-3 °С.
Фото : Стихи.ру9 сентября 2018, 18:12
В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни, сообщает zakon.kz.
По данным РГП «Казгидромет», ночью 11-12 сентября в регионе местами ожидаются осадки - дождь и снег. Прогнозируются заморозки до минус 1-3 °С.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС», - говорится в сообщении ДЧС СКО.
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