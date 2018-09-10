Ученые предложили переименовать Восточный Казахстан

В регионе активно идут раскопки.

Участники международного форума «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» проявили инициативу - переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Встреча собрала светил мировой археологии и тюркологии. В регионе таким образом подвели итоги трехлетней работы по проведению раскопок и восстановлению исторического прошлого края.

Форум «Алтай - золотая колыбель тюркского мира» дает возможность его участникам осмыслить достижения в сфере археологии. Причем, не только в масштабах области, но и всей республики. Тем более, что за 3 года действия региональной программы результаты получены колоссальные. При раскопках найдено больше 19 тысяч артефактов, интересных всему мировому сообществу.

"Мы увидели, как представители, ученые других стран, Европы, ближнего, дальнего зарубежья изучают наш край. И это способствует тесному взаимодействию наших ученых. И в свою очередь, это популяризация нашей истории и культуры за рубежом", - рассказывает Аида Балаева, заведующая отделом внутренней политики Администрации президента РК.

Одна из главных сенсаций этого сезона – находка нового Золотого человека. Его обнаружила команда мэтра казахстанской археологии Зейноллы Самашева. Причем, не на Береле, а в Тарбагатайском районе, в одном из курганов «Елеке сазы». Но ученый уверен, впереди ждут не менее интересные открытия.

"Скажем, по каменному веку какие-то у нас пробелы, и по изучению бронзового века. Допустим, в древности, древние шахты производительные, производственные центры, они очень важны", - отметил археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

Поиски начнутся уже в следующем году. Благо, программу по археологии решено продлить еще на 3 года. А финансирование увеличить вдвое! Зарубежные ученые на форуме сообщили, что будут рады продолжить раскопки в регионе вместе.

"С удивление узнал о монастыре Аблайкит 15-16 веков. Специально приехал на раскопки. Чтобы сравнить находки здесь с уже известными ранее, более древними. Это замечательная возможность пополнить исторические данные", - поделился Марк-Оливер Перу, профессор истории и географии университета Нантэ (Франция).

В планах открыть в области и специальную лабораторию для углубленного изучения найденных артефактов. Участники форума считают, что это даст новый импульс к развитию всей археологической науки в стране. И предлагают впредь называть восток страны Алтын Алтаем.

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