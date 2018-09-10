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"Человеческий детеныш" устроил игры с огромным питоном

Пользователи Интернета и удивлены и возмущены.

Фото : кадр видео10 сентября 2018, 15:06

В Индонезии сняли видео, на котором малыш играет с огромным питоном.

Запись набирает популярность. Пользователи Интернета и удивлены и возмущены.

Удивляет их тот факт, что огромный питон не проявляет агрессии и спокойно позволяет малышу производить над собой разные манипуляции.

Возмущает же людей беспечность взрослых, которые спокойно снимают видео, хотя ситуация в любой момент могла обернуться плохо для "человеческого детеныша".


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