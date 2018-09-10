Паспорт станет обязательным для юных казахстанцев, выезжающих за рубеж

Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.

С 2019 года наличие паспорта для детей, выезжающих из страны, станет обязательным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как известно, в соответствии с Законом «О документах, удостоверяющих личность» в паспорт гражданина Казахстана может вноситься запись о детях в возрасте до 16 лет, в случаях выезда совместно с родителями за границу, с вклеиванием их фотографий.

"Вместе с тем, последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.). Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан (к примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и др. страны)", - отмечают в МВД.

Поэтому, чтобы обеспечить казахстанцам свободное перемещение границ других стран, МВД решило внести поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт.

Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.

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