Товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 18 млрд долларов

Этому способствовало продвижение беспрепятственной торговли, оптимизация торгово-экономической структуры.

За последние пять лет двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг исторически высокого показателя – 28,6 млрд долларов США. Об этом сообщил посол КНР в РК Чжан Сяо, передает Zakon.kz.

«Однако под влиянием сложных факторов как международный экономический кризис и снижение цен на сырую нефть и др., статистика в одно время пошла на спад. Столкнувшись с трудностями, Китай и Казахстан (…) направили усилия на оптимизацию двусторонней торгово-экономической структуры, всеми силами расширили сотрудничество в несырьевом секторе, успешно осуществили рост товарооборота после падения. Согласно статистическим данным китайской стороны, товарооборот двух стран за прошлый год составил 18 млрд долларов США, сопоставимый прирост – 37.4%», - сообщил посол.

По его словам, этому способствовало продвижение беспрепятственной торговли, оптимизация торгово-экономической структуры.

Как считает посол, вполне возможна осуществимость нового, еще большего годового прироста.

«Особенно стоит отметить, в прошлом году Китай импортировал пшеницу, семена подсолнечника и др. сельскохозяйственную продукцию казахстанского производства, общий объем которых превысил 500 тыс. тонн, сопоставимый прирост – 20%, что стало новым ярким событием в двусторонней торговле», - отметил Чжан Сяо.

По его словам, в настоящее время Казахстан является первым торговым партнером Китая в Центральной Азии и вторым в СНГ.

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