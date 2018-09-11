Как в боевике: стрельбу в Актобе прокомментировали в МВД

Никто из гражданских и сотрудников полиции не пострадал.

В Сети распространяют видеозапись, на которой сотрудники полиции осуществляют задержание весьма буйного мужчины, при этом слышен выстрел. В МВД РК прокомментировали произошедшее, передает Zakon.kz.

"На видео запечатлен момент задержания сотрудниками полиции ДВД Актюбинской области водителя, совершившего ДТП и пытавшегося скрыться. Правонарушитель не выполнял требования полицейских, оказал им активное физическое сопротивление, размахивая ножом, и представлял реальную опасность прохожим. Полицейские применили табельное оружие и произвели предупредительные выстрелы в воздух", - сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

В результате водителя задержали, никто из гражданских и сотрудников полиции не пострадал.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Как пояснили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, перед задержанием подозреваемый на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 около автомойки протаранил 2 машины, и на него была ориентировка. 10 сентября текущего года автопатруль БДПП УВД Актобе заметил данный автомобиль на кольцевой дороге по ул.Г.Жубановой. Его водитель, заметив сотрудников полиции, выбежал из автомашины и кинулся на полицейских. На их требования бросить нож на землю, начал убегать. Задержанным оказался 44-летний ранее судимый житель Актобе. С места преступления изъят клинок металлический в виде «мачете», складной нож.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.380 ч.2 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый водворен в ИВС г.Актобе.

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