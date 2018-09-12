Скамейки с портом для подзарядки и wi-fi появятся в Алматы

Смарт-скамейки появятся в городе совсем скоро, обещают разработчики.

В прошлом году в Алматы появились новые деревянные лавочки в едином стиле. Сейчас обслуживающая компания реставрирует их по мере необходимости: где-то устраняют надписи, царапины, а некоторые - полностью ремонтируют. Следить за сохранностью городского имущества будут на протяжении двух лет, такую гарантию авторы проекта дали акимату, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Пешеходные улицы Алматы уже ассоциируются прежде всего со стильными скамейками. Потому производители взялись за создание новых экземпляров. Все детали будущей конструкции главный инженер прорисовывает сначала на компьютере.

«Прочерчиваем определенную деталь, полностью все правильные размеры выставляем, верифицируем эти чертежи, потом переносим их в специальную программу, которая преобразует файл для этой машины», - главный инженер Темирбек Молдабеков.

Технологии позволяют создавать уличные скамьи в виде дивана и шезлонга, с короткими и длинными спинками, с эмблемой города. Всего свыше 25 образцов.

Но самый дорогой экземпляр – «умная скамейка» с подсветкой, вай-фаем и соединением для подзарядки телефона. Питание поступает от солнечных батарей. конструкция стоит свыше миллиона тенге.

«Не нужно подключать электричество, не нужно технических условий, там стоят роллеры, которые автоматически включают в семь часов вечера освещение», - делится достижениями директор компании по производству скамеек Фёдор Константинов.

Внутри находится аккумулятор, работающий без подзарядки до 3 дней. Всесезонная лавка сделана из карагача и сосны, дерево прошло термообработку и покрыто финским маслом. Не грозит конструкции и ржавчина: основа изготовлена из алюминия.

«Это только образцы, мы сейчас будем их выставлять, пробовать в городе, хотим создать свой хаб, который будет включать не только наши скамейки. Те люди, которые этим занимаются, приглашать их, чтобы все было в одном месте», - говорит Фёдор Константинов.

Смарт-скамейки появятся в городе совсем скоро, обещают разработчики. Переговоры уже начались. Единственное, что беспокоит авторов проекта – как бы скамейки не пострадали от рук вандалов.

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