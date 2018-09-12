По миллиону тенге получат госслужащие Астаны на приобретение жилья

Государственные служащие столицы получат сертификаты, по которым можно будет оформить ипотеку.

Асет Исекешев рассказал, как будет решаться жилищный вопрос госслужащих столицы. Об этом он говорил в интервью газете «Вечерняя Астана».

Как сообщил, теперь уже бывший аким Астаны, государственные служащие столицы получат сертификаты, по которым можно будет оформить ипотеку в Жилстройсбербанке.

«Мы разработали программу для того, чтобы помочь создать в Астане корпус высококвалифицированных специалистов городских служб (учителя, врачи, полицейские, пожарные и другие)», — сказал Исекешев.

По его словам, задача программы в том, чтобы за счет жилищных сертификатов в один миллион тенге помочь людям купить жилье через Жилстройсбербанк.

«Он (Жилстройсбербанк) выделяет кредитные ресурсы на 15 лет под небольшой процент, на первом этапе хотим выдать 10 тысяч квартир. С перспективой роста до 20 тысяч. Но при условии — 5-7 лет отработать в городских структурах. У нас есть 9 тыс учителей, из них — пять тыс без жилья. Мы строим школы, и в ближайшие пять лет потребуется пять тыс квалифицированных педагогов. Такая же ситуация по полицейским, врачам. Мы должны укрепить городские службы качественными специалистами. От этого зависит комфорт жителей», — сказал Асет Исекешев.

11 сентября стало известно, что Асета Исекешева указом главы государства освободили от должности акима Астаны и назначили руководителем администрации президента РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!