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По миллиону тенге получат госслужащие Астаны на приобретение жилья

Государственные служащие столицы получат сертификаты, по которым можно будет оформить ипотеку.

Фото : vechastana.kz12 сентября 2018, 07:03

Асет Исекешев рассказал, как будет решаться жилищный вопрос госслужащих столицы. Об этом он говорил в интервью газете «Вечерняя Астана».

Как сообщил, теперь уже бывший аким Астаны, государственные служащие столицы получат сертификаты, по которым можно будет оформить ипотеку в Жилстройсбербанке.

«Мы разработали программу для того, чтобы помочь создать в Астане корпус высококвалифицированных специалистов городских служб (учителя, врачи, полицейские, пожарные и другие)», — сказал Исекешев.

По его словам, задача программы в том, чтобы за счет жилищных сертификатов в один миллион тенге помочь людям купить жилье через Жилстройсбербанк.

«Он (Жилстройсбербанк) выделяет кредитные ресурсы на 15 лет под небольшой процент, на первом этапе хотим выдать 10 тысяч квартир. С перспективой роста до 20 тысяч. Но при условии — 5-7 лет отработать в городских структурах. У нас есть 9 тыс учителей, из них — пять тыс без жилья. Мы строим школы, и в ближайшие пять лет потребуется пять тыс квалифицированных педагогов. Такая же ситуация по полицейским, врачам. Мы должны укрепить городские службы качественными специалистами. От этого зависит комфорт жителей», — сказал Асет Исекешев.

11 сентября стало известно, что Асета Исекешева указом главы государства освободили от должности акима Астаны и назначили руководителем администрации президента РК.


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