Нарастила волосы и скрылась: полиция Астаны ищет подозреваемую в мошенничестве

Полиция разыскивает подозреваемую.

Департамент полиции города Астаны просит оказать содействие в установлении личности подозреваемой в совершении мошенничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

11 сентября в Управление полиции района "Алматы" обратилась мастер салона красоты c заявлением о том, что неизвестная девушка по имени «Ботагоз» получила дорогостоящую услугу и, злоупотребляя доверием, не заплатив за нее, скрылась.

"Как установлено, 9 сентября подозреваемая, находясь в одном из салонов красоты по улице Рыскулбекова, получила услугу по наращиванию волос на сумму 70 тысяч тенге, после чего скрылась в неизвестном направлении. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемой. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Полиция Астаны предупреждает работников сферы услуг проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников", - сообщили в ДВД.

Также полицейские обращаются гражданам с просьбой оказать содействие. Если вы обладаете какой-либо информацией о данном человеке, просим обратиться в УВД района «Алматы» (ул. Жансүгүрұлы,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-90, 71-61-48 или на 102.

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