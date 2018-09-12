Учебная литература подорожала в РК к новому учебному году

Объем издательских услуг в РК вырос на 4,6% за полгода.

К новому учебному году учебная и справочная литература поднялась в цене на 2,4% за месяц и сразу на 6,4% - за год, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, в I полугодии издательские услуги составили 20,7 миллиардов тенге - на 4,6% больше, чем годом ранее.

Практически две трети всего объема услуг оказано компаниями Алматы (37,9% от РК, 7,9 млрд тг, что на 8,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и Астаны (27,6% от РК, 5,7 млрд тг, сразу +20,5% год-к-году).

В южной столице работают такие крупные книжные издательства, как «Мектеп», «Алматыкітап», а также, к примеру, Агентство «Kazakhstan-Today», издающее газеты, в Астане - «Республиканская Газета «Егемен Қазақстан», «Казахстанская Правда» и т.д.

Наибольший объем услуг издательств приходится на издание газет (40,1%), журналов и прочей периодики (11,6%) и книг (9,7%).

Еще 7,8% приходится на издание программного обеспечения (помимо создания компьютерных игр, занимающих лишь 0,1% услуг в секторе).



Еженедельные газеты по итогам августа обходились в среднем в 99 тг, на 4,2% больше, чем годом ранее.

Учебно-справочная литература к сентябрю в розничных точках продаж подорожала за год на 6,4%, до 1,3 тысячи тенге в среднем по РК.

На 2018/19 учебный год по стране произведен закуп более 12 млн учебников для 3-х, 6-х и 8-х классов, переходящих на обновленное содержание. Контингент учеников этих классов составляет 906 тысяч, сообщили в Министерстве образования и науки РК.

В среднем по республике на сегодняшний день из издательств отгружено 98,2% и доставлено в регионы 92,5% учебников и учебно-методических комплексов. Жамбылская, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и город Шымкент обеспечили 100% отгрузку учебников.

В ряде регионов имеются риски срыва доставки учебников, что связано с невыполнением своих обязательств транспортировщиками. По этой причине 6 районов Акмолинской, 3 района Костанайской, 2 района Восточно-Казахстанской, 1 район Кызылординской области вынуждены организовать самовывоз учебной литературы. По этой же причине Наурзумский район Костанайской области перезаключил договор с АО «Казпочта». Скачать электронные версии учебников можно будет бесплатно с помощью QR-кода.

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