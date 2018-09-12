Экономика Казахстана восстановилась от нефтяного шока 2014 года - отчет

Значение Дамоклова индекса упало до нуля, что указывает на крайне малый риск возникновения валютного риска в течение следующих 12 месяцев.

Экономика Казахстана восстановилась от нефтяного шока 2014 года, благодаря плавающему валютному курсу, предусмотрительной макроэкономической политике, восстановлению цен на нефть и возвращения экономического роста в России. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Nomura, в котором представлен анализ подверженности развивающихся стран валютным кризисам, передает Zakon.kz.

«В результате значение Дамоклова индекса упало до нуля, что указывает на крайне малый риск возникновения валютного риска в течение следующих 12 месяцев. Наблюдается заметное улучшение с 2016-2017 гг когда среднее значение Дамоклова индекса составляло 32 и в сравнении с долгосрочной средней (1996-2008) на уровне 41, - говорится в отчете. - Крупные дефициты бюджета и счета текущих операций сократились в 2017 году на фоне поддержки оказываемой со стороны более конкурентного валютного курса, выросшей нефтяной выручки и налоговой реформы».

При этом отмечается, что монетарная политика успешно перешла на инфляционное таргетирование (5% - 7%), тогда как китайская инициатива «Один пояс – один путь» предоставляет возможности форсирования инвестиции в инфраструктуру и диверсификации экономики за пределы товарных рынков. Ключевыми реформами впереди остаются – приватизация и сокращение неработающих кредитов, тогда как основными факторами риска являются замедление в Китае и России и падение цен на нефть.



Как поясняется, в основе индекса лежат 13 расчётных индикаторов, в том числе учитывающих такие макроэкономические показатели как размер валютных резервов, внешний долг, импорт, дефицит бюджета и счета текущих платежей и др., которые в совокупности предсказывают риск возникновения валютного кризиса в стране в течение ближайших 12 месяцев.

Согласно представленному анализу Nomura, наибольшим рискам подвержены семь развивающихся стран, среди которых наряду с Аргентиной и Турцией фигурируют ЮАР, Украина, Египет, Шри-Ланка. Данные страны имеют наибольшую вероятность возникновения валютного кризиса в течение ближайших 12 месяцев. Вместе с тем, анализ выделяет ряд стран с очень низкими рисками возникновения валютных потрясений, среди которых Бразилия, Индонезия, Россия и Казахстан.

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