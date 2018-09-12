Нарушения выявлены в реализации программы развития занятости и предпринимательства

Депутаты просят выработать конкретные решения по совершенствованию Программы для достижения ее максимальной эффективности.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат, член фракции партии «Нұр Отан» Нуркина подняла вопрос об усилении контроля за реализацией программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, передает Zakon.kz.

Как отмечает депутат, в 2017-2018 гг. в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Программа) приняли участие более 1 миллиона человек (1003,2 тыс. человек), из них было трудоустроено 81% ( 870,2 тыс.человек), в том числе на постоянные рабочие места 68,5% от общего количества трудоустроенных (555 тыс.человек).

"В целом, процент трудоустройства достаточно высок, однако, по результатам последней проверки исполнения программ занятости Генеральной прокуратурой РК установлены нарушения при трудоустройстве на временные рабочие места. Из 100 тысяч человек (социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика) по 80 тысячам работников социальные и пенсионные отчисления осуществлялись не теми работодателями, которые получили государственные субсидии на оплату их труда, а третьими лицами, не участвовавшими в Программе", - отметила Нуркина.

В 19 тысячах случаев обязательные отчисления не производились вообще. Всего выявлено 766 нарушений по трудоустройству граждан за 2016-2018 годы.

"Данные факты указывают на незаконное получение государственных субсидий по фиктивно созданным рабочим местам", - считает депутат.

Что касается еще одного направления Программы - микрокредитования с целью развития массового предпринимательства, то в 2017-2018 годах выдано 11 тыс. микрокредитов.

"В 2018 году на микрокредитование по Программе дополнительно выделено 20 млрд тенге, тем самым общий объем микрокредитования увеличен с 42 до 62 млрд тенге. Вместе с тем, согласно проверке Генеральной Прокураторы, установлены факты необоснованной выдачи и нецелевого использования 930 кредитов в 2016-2018 годах, на сумму 1,8 млрд. тенге. Кредиты были потрачены на погашение других кредитов, покупку недвижимости и автомобилей", - сообщила депутат.

Также 750 бюджетных кредитов на сумму 1,3 млрд. тенге выданы незарегистрированным предпринимателям и лицам, имевшим налоговую задолженность в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях.

С учетом вышеизложенного, депутаты просят выработать конкретные решения по совершенствованию Программы для достижения ее максимальной эффективности с учетом имеющихся системных проблем.

А именно:

- пересмотреть инструменты мониторинга Программы (в частности, мониторинг создания рабочих мест, лиц, получивших микрокредиты, мониторинг освоения выделенных средств на микрокредитование администраторами программ);

- пересмотреть плановые показатели по целевым индикаторам, которые должны быть обоснованы и достигаемы, чтобы не создавать условия для нарушений со стороны исполнителей, которые стремятся к 100% выполнению плана любой ценой.

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