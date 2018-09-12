Алматинские тепловые сети должны вернуть потребителям 1,5 млрд тенге

Роста тарифов до конца года для населения не прогнозируется.

Антимонопольный орган выявил систематические нарушения в деятельности Алматинских тепловых сетей и обязал вернуть потребителям 1,5 млрд.тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в связи с многочисленными обращениями жителей города на необоснованные начисления за горячую воду, за прошедший отопительный период, Антимонопольный орган провел проверку деятельности Алматинских тепловых сетей.

"Выявлены грубые нарушения со стороны сотрудников ТОО «Алматинские тепловые сети» при внесении показаний приборов учета, а именно: утеря архивных данных, внесение неверных показаний, несвоевременное внесение данных и т.д. Данные действия привели к тому, что потребители, оплачивающие за коммуслуги по показаниям приборов учета, платили за горячую воду по завышенным тарифам наравне с теми жителями, кто ещё не установил ОПУ по общегородским тарифам", - сообщили антимонопольщики.

Кроме того, из-за систематических нарушений норм законодательства, регламентирующих механизмы начисления за горячее водоснабжение, были завышены суммы оплаты, выставляемые потребителям.

"По итогам проверки Департаментом возбуждено административное дело на 100 млн.тг., внесено предписание о возврате денежных средств потребителям в размере 1,1 млрд.тенге. Обоснованность итогов проверки нашла свое подтверждение в первой инстанции судебных органов. Вместе с тем, по итогам проведенного анализа, совместно с независимыми экспертами, общественными объединениями, представителями КСК, Антимонопольный Департамент по Алматы обязал ТОО «Алматинские тепловые сети» вернуть средства за теплоснабжение потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета тепловой энергии, с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период", - сообщили в ведомстве.

Согласно действующим СНиПам средняя температура наружного воздуха за отопительный период (октябрь-апрель) составляет -1,8 °С, которая учитывается в плате за теплоснабжение за 1 кв.м. отапливаемой площади. Однако, фактическая температура за отопительный период 2017-2018 гг. составила +0,68 °С (разница 2,48 °С).

Возврат за 1 кв.м. составил 60,71 тг/кв.м для многоэтажных домов, 57,81 тг/кв.м для ветхих и аварийных домов. Общая сумма перерасчета по городу Алматы составила 376 млн.тг.

Напоминаем, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и канализация) не менялись. Роста тарифов до конца года для населения не прогнозируется.

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