Тело забитого насмерть мужчины в Алматинской области хранили в подвале

Трагичную историю Владимира Ваховского рассказала жена. Женщина до сих пор не может получить свидетельство о смерти мужа из-за бюрократической волокиты.

В поселке Мичурино (Бельбулак) в результате потасовки нескольких мужчин скончался Владимир Ваховский. После констатации смерти тело погибшего несколько дней хранилось неподобающим образом. О том, что произошло в день гибели мужа, и почему родственники до сих пор не могут получить свидетельство о смерти, рассказала супруга Владимира - Ирина Ваховская, передает Zakon.kz.

Трагедия с Владимиром произошла 28 июля во время его выходного дня, когда он ездил на отдых с друзьями. Все дальнейшее написано со слов Ирины Ваховской.

Приехал к другу детства

- Мы живем в Малой Станице. У мужа был выходной. Он немного выпил. Он уже целый год собирал машину Газ-66. Это была для него как игрушка, хотел ездить на отдых, рыбалку. В конце лета он ее собрал и решил проверить, как она ездит. К нему в гости приехал племянник с другом. Они втроем решили проверить его машину и поехали в горы. Катались там. Уехали они около четырех часов в ущелье. Потом спустились на Талгарскую трассу. Мой муж родился и вырос в колхозе Мичурино (Бельбулак). Они решили туда заехать по дороге к его другу детства, с которым вместе выросли. По дороге он выпил пиво. Я знаю, что ничего крепче он не пьет, потому что скоро выходить на работу и ему садиться за руль.

Они остановились недалеко от его калитки. Постучали в ворота, было закрыто, дома никого не оказалось. Ему захотелось справить нужду. Возле их ворот был столб, на который он решил помочиться. С ним был племянник Артур, который был за рулем грузовика, потому что муж выпивал. Третий друг был в кабине, он в тот момент не выходил. Тогда появилась машина. Сперва она проехала мимо, потом они развернулись и подъехали к воротам. В машине сидели отец (друг мужа) и его сын. Отец подзадорил сына, мол, что за бичи писают возле нашего дома. Сын, недолго думая, выскочил из машины и сразу направился к ним.

По дороге он нецензурно выражался. Племянник пытался его успокоить, говорил: "Стой, вот мой дядька Володя, он друг твоего отца". Но отец остался в машине и подстрекал: "Какой еще друг детства, я его не знаю и знать не хочу". Было светло, он не мог его не узнать. Володя в недоумении повернулся. Однако дальше все развернулось очень быстро. Сын, которого сейчас обвиняется в убийстве, начал пихать племянника, его продолжали успокаивать. Племянник уверяет, что они не грубили и пальцем не трогали его. Они не хотели ни ссориться, ни ругаться, ни драться, только проведать старых друзей.

В это время обвиняемый (сын друга - ред.) только распалялся и начал драку. Затем ударил несколько раз племянника Володи по голове. Удары были исключительно в болевые точки. Он позже сам рассказал на допросе, что занимается боксом. Он знал, как бить. Не бил просто так, наотмашь. Бил в нос, ухо, затылок. Последний удар пришелся в нос. У Артура потекла кровь, он сел на землю. Володя в этот момент подошел и руками пытался держать, чтобы он перестал избивать племянника. Защищал его. Тому было все равно. Когда Артуру сломали нос, обвиняемый начал бить моего мужа. Бил также по болевым точкам. Бил его по почкам, печени, это видели свидетели. Били его как грушу. Мой муж не отвечал ему дракой, он ждал, когда его узнают. В этот момент уже выбежал из машины отец, мешая бить Володю. Но он не прекращал. Володя сел от боли на корточки, затем упал на спину, но его продолжали бить. К концу драки нападавшего оттаскивали уже отец, племянник и двое свидетелей. Они не справлялись. Лишь когда увидели, что муж не шевелится и начал синеть, только тогда обвиняемый остановился.

Тогда отец обвиняемого подошел к мужу и начал кричать: "Володя, Володя, ты что?". Он его узнал. Тем не менее, он решил непонятно для чего спровоцировать драку. Когда это происходило, третий пассажир сидел в машине. Двигатель работал. Он говорит, что ничего не слышал и не видел. Все происходило за машиной. Он увидел только тогда, когда Артур открыл двери и попросил вызвать скорую помощь.

Медики приехали, констатировав смерть. Мой сын быстрее меня приехал на место убийства. Когда он увидел отца, то закричал: "Какая тварь это сделала?". После этих слов родственники обвиняемого накинулись на него, но на тот момент уже наша родня была на месте, иначе моего сына также бы избили.

Что случилось после

После инцидента произошло несколько странных событий. Следователь сообщил родственникам убитого мужчины, что судмедэкспертизу проведут на следующий день, хотя это было воскресенье. Ирина приезжала в морг Талгара, однако сотрудники медучреждения сказали, что никакого вскрытия не будет – выходной.

"Мы уехали. В понедельник утром вернулись. Нам говорят в том же морге, что вскрытие сделали еще вчера, и нам не было смысла приезжать. Сделал патологоанатом, которого за деньги вызвала сторона обвинения, и он провел вскрытие, выдал экспертизу. Эту информацию мне озвучили в морге и подтвердил следователь. Этот эксперт написал, что муж умер от инсульта. Такое было первичное заключение", - вспоминает Ирина.

Ирина Ваховская предоставила редакции все документы о том, что муж не страдал от проблем с сердцем или сосудами, более того, на момент выезда он был абсолютно здоров. По словам потерпевших, для более комплексного расследования инцидента они обратились в прокуратуру. В надзорном органе отреагировали, после чего была назначена комплексная экспертиза уже в Алматы. Однако, как выяснилось, тело Владимира поступила к экспертам уже в плохом состоянии.

"Там его даже в холодильнике не держали, из-за чего пришлось хоронить в закрытом гробу. Он все это время лежал в подвале", - добавила Ирина.

Повторная экспертиза по закону проводится в течение 30 дней. Однако на момент обращения Ирины в редакцию срок исполнения заключения уже давно истек.

"В июле была назначена экспертиза, результат по закону должен быть готов через 30 дней. Сегодня 11 сентября и заключения до сих пор нет. Каждый раз нам говорят, что будет завтра, что нет эксперта и так далее. В итоге забрать и похоронить его мы смогли только через 15 дней. До сих пор из-за этого у нас нет свидетельства о смерти", - подвела итог вдова.

Редакция Zakon.kz направила запросы в министерство юстиции и Генеральную прокуратуру для разъяснения ситуации.

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