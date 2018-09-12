В режиме онлайн можно оплачивать 18 видов налогов

Налоговики рассказали о механизмах оплаты налогов через банкоматы и иные электронные устройства.

Какие налоги сейчас можно оплачивать в режиме «онлайн» рассказали в УГД по Алмалинскому району Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил руководитель Отдела администрирования косвенных налогов в рамках Таможенного союза Айдарбек Алтай, на сегодняшний день получение услуг через интернет в онлайн режиме доступно каждому. Нужно лиш открыть банковский счет. При этом оплата налогов «онлайн» позволяет налогоплательщикам своевременно исполнить свои обязательства, экономя собственное время.

«Совместно с банками второго уровня проведена работа по внедрению механизма оплаты налогов через банкоматы и иные электронные устройства. Самое важное преимущество системы «онлайн» - возможность оплаты в любое время суток и в любом населенном пункте. Такого рода онлайн платежи дают возможность налогоплательщикам без потери времени произвести оплату различных налогов», – отметил спикер.

Кроме того, с 1 августа 2018 года на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП.

Теперь в режиме онлайн можно уплачивать 18 видов налогов: корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество ЮЛ и ИП, земельный налог, налог на транспортные средства ЮЛ, единый земельный налог, налог на добавленную стоимость, акцизы, специальные платежи и налоги недропользователей, рентный налог на экспорт, налог на игорный бизнес, фиксированный налог, сборы, платы, таможенные платежи, прочие платежи и пошлины

«Следует отметить, что при осуществлении платежа в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет через банкоматы или иные электронные устройства датой исполнения налогового обязательства для налогоплательщика будет считаться дата осуществления такого платежа. При начислении пени в лицевом счете налогоплательщика, кроме даты списания денег с банковского счета и даты внесения наличных денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, при осуществлении платежа через банкоматы или иные электронные устройства учитывается дата осуществления данного платежа», – подчеркнул Айдарбек Алтай.

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