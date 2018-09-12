Сколько получают имамы в Казахстане
Большая часть религиозных служащих, работающих в сельских мечетях, не получает заработную плату.
Казахстанским имамам назначили зарплату из "Фонда хаджа". Ста имамам перевели по 50 тысяч тенге, сообщили Sputnik в Духовном управлении мусульман Казахстана.
Решение было принято Верховным муфтием Серикбаем кажы Оразом.
В Казахстане в 2 605 мечетях работают 6 189 человек. Свыше 4 000 из них – религиозные служащие, только 30 процентов из них обеспечены зарплатой.
В управлении добавили, что благотворительный фонд "Вакф" также оказывает поддержку в размере 50 тысяч тенге более 300 религиозным служащим.
"Фонд хаджа" был открыт в Казахстане семь лет назад в рамках Всемирного исламского экономического форума. Инвестиционный фонд работает по принципам исламского финансирования.
Исламская финансовая система – это осуществление экономической деятельности по законам шариата (мусульманское право).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!