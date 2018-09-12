Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сколько получают имамы в Казахстане

Большая часть религиозных служащих, работающих в сельских мечетях, не получает заработную плату.

Фото : azan.kz12 сентября 2018, 18:46

Казахстанским имамам назначили зарплату из "Фонда хаджа". Ста имамам перевели по 50 тысяч тенге, сообщили Sputnik в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Решение было принято Верховным муфтием Серикбаем кажы Оразом.

В Казахстане в 2 605 мечетях работают 6 189 человек. Свыше 4 000 из них – религиозные служащие, только 30 процентов из них обеспечены зарплатой.

В управлении добавили, что благотворительный фонд "Вакф" также оказывает поддержку в размере 50 тысяч тенге более 300 религиозным служащим.

"Фонд хаджа" был открыт в Казахстане семь лет назад в рамках Всемирного исламского экономического форума. Инвестиционный фонд работает по принципам исламского финансирования.

Исламская финансовая система – это осуществление экономической деятельности по законам шариата (мусульманское право).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты