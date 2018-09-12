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МВД нашло распространителей фейка о «Цеснабанке»

Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.

Фото : sb.by12 сентября 2018, 19:19

Министерство внутренних дел Республики Казахстан установило личности человек, подозреваемых в распространении заведомо ложной информации в соцсетях. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

По его словам, следственный департамент МВД проводит досудебное расследование по ст.274 УК РК. Причиной стало обращение АО «Цеснабанк» по факту распространения в социальных сетях ложной информации о якобы ухудшении финансовой ситуации в банке.

Принятыми мерами личности распространителей заведомо ложной информации установлены, проводятся мероприятия к их задержанию.

Совершение подобных преступлений в соответствии законодательством страны влечет уголовную ответственность.


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