МВД нашло распространителей фейка о «Цеснабанке»

Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан установило личности человек, подозреваемых в распространении заведомо ложной информации в соцсетях. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

По его словам, следственный департамент МВД проводит досудебное расследование по ст.274 УК РК. Причиной стало обращение АО «Цеснабанк» по факту распространения в социальных сетях ложной информации о якобы ухудшении финансовой ситуации в банке.

Принятыми мерами личности распространителей заведомо ложной информации установлены, проводятся мероприятия к их задержанию.

Совершение подобных преступлений в соответствии законодательством страны влечет уголовную ответственность.

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