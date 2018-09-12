В Государственный Герб Казахстана внесли изменения
Изменения связаны с переходом на латиницу.
Фото : satu.kz712 сентября 2018, 20:24
В государственный герб Республики Казахстан внесены изменения, передает Zakon.kz.
В соответствии с планами по повсеместному переходу на латиницу, вместо надписи "Қазақстан" теперь на гербе написано "QAZAQSTAN".
Герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936840-fde309bf86c480c0e0ec1a9bdf2697b4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...