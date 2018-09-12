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В Государственный Герб Казахстана внесли изменения

Изменения связаны с переходом на латиницу.

Фото : satu.kz712 сентября 2018, 20:24

В государственный герб Республики Казахстан внесены изменения, передает Zakon.kz.

В соответствии с планами по повсеместному переходу на латиницу, вместо надписи "Қазақстан" теперь на гербе написано "QAZAQSTAN".

Герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.


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