В Государственный Герб Казахстана внесли изменения

Изменения связаны с переходом на латиницу.

В государственный герб Республики Казахстан внесены изменения, передает Zakon.kz.

В соответствии с планами по повсеместному переходу на латиницу, вместо надписи "Қазақстан" теперь на гербе написано "QAZAQSTAN".

Герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

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