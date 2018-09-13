В Алматы Lexus разбился о дерево, чуть не влетев в АЗС
Водителя и пассажира госпитализировали.
Фото : zakon.kz13 сентября 2018, 13:55
На пр.Абая произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, передает Zakon.kz.
По предварительным данным, автомобиль двигался в западном направлении по пр.Абая. За ул.Муканова, напротив АЗС, по неизвестной причине машину занесло и она боком врезалась в дерево, упав в арык. От сильнейшего удара Lexus разворотило по запчастям, авто задымилось. На место вызвали пожарных и скорую.
Медики госпитализировали пострадавших водителя и пассажира авто.
Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
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