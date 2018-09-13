В Алматы Lexus разбился о дерево, чуть не влетев в АЗС

Водителя и пассажира госпитализировали.

На пр.Абая произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль двигался в западном направлении по пр.Абая. За ул.Муканова, напротив АЗС, по неизвестной причине машину занесло и она боком врезалась в дерево, упав в арык. От сильнейшего удара Lexus разворотило по запчастям, авто задымилось. На место вызвали пожарных и скорую.

Медики госпитализировали пострадавших водителя и пассажира авто.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!