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В Алматы Lexus разбился о дерево, чуть не влетев в АЗС

Водителя и пассажира госпитализировали.

Фото : zakon.kz13 сентября 2018, 13:55

На пр.Абая произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль двигался в западном направлении по пр.Абая. За ул.Муканова, напротив АЗС, по неизвестной причине машину занесло и она боком врезалась в дерево, упав в арык. От сильнейшего удара Lexus разворотило по запчастям, авто задымилось. На место вызвали пожарных и скорую.

Медики госпитализировали пострадавших водителя и пассажира авто.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.


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