В Казахстане предложили упразднить транспортный контроль

Сегодня получается, что дороги строит министерство по инвестициям и развитию, оно же само себя и контролирует, заявил мажилисмен.

На заседании комиссии по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мажилисе Парламента РК депутат Сакен Утебаев предложил правительству рассмотреть вопрос передачи транспортного контроля из-за высоких коррупционных рисков из МИР РК в Комитет госдоходов или Дорожную полицию, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Алматинской области и его некоторые подчиненные подозреваются в систематическом получении взяток. В то же время состояние ряда дорог в стране оставляет желать лучшего. Имеются факты, когда новые дороги начинают либо трескаться, либо проявляются еще какие-либо дефекты.

В качестве одного из примеров на заседании был отмечен новый автобан «Караганда - Темиртау». Ввод в эксплуатацию этого участка срывается из-за появившихся на дорожном полотне трещин. Строительство шестиполосной магистрали между городами длиной 15,8 км было рассчитано на два года, но бетонное полотно, залитое в прошлом году, уже в этом покрылось трещинами.

Для решения проблемы контроля качества автодорог в Мажилисе сделали ряд предложений.

«Может быть, правительство рассмотрит вариант упразднения транспортного контроля, как не нужного, как коррупционного. Или надо передать его в тот орган, который специализируется на этом, это Комитет государственных доходов или же Дорожная полиция», - сказал С. Утебаев.

Как отметил мажилисмен, в настоящее время строительство и контроль автомобильных дорог контролирует только одно ведомство.

«Сегодня получается, что дороги строит министерство по инвестициям и развитию и само же себя контролируют. Поэтому страдает качество дорог. 99 млрд тенге ежегодно идет на реконструкцию и ремонт дорог. А почему? Потому что транспортный контроль не работает», - подчеркнул он.

В качестве примера парламентарий привел то, что в Алматинской области «самыми богатыми людьми» являются транспортные инспекторы.

В то же время С. Утебаев добавил, что ответственность в таких структурах надо возлагать на первых руководителей ведомства. В вою очередь он напомнил, что народным избранникам также надо контролировать исполнение собственных рекомендаций в адрес госорганов.

«Я хотел бы, чтобы мы написали рекомендации, иначе наша работа будет бессмысленной, мы должны за этим следить», - заключил парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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