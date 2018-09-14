В проект трехлетнего бюджета заложили свыше 30-ти триллионов тенге

Главный документ, по которому будет жить страна, уже по сложившейся традиции, вызвал немало споров и возмущений.

Накануне чиновники представили депутатам полный расчет государственных доходов и расходов на ближайшие три года, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Главный документ, по которому будет жить страна, уже по сложившейся традиции, вызвал немало споров и возмущений.

- По программе «Цифровой Казахстан» предусмотрено всего 16,9 миллиардов тенге на 2019 год. И заметьте, из них 12,8 миллиардов тенге или 75% приходится на создание национального координационного центра информационной безопасности, то есть это административные расходы. Получается, это не касается самой цифровизации. На саму цифровизацию остается 4,1 миллиардов тенге, - заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

И.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов отметил, что эти деньги смогут обезопасить от взломов и хакерских атак все информационные системы страны. И экономить на этом точно не стоит.

- Без этого, без информационной защиты безопасности, кибербезопасности мы уязвимы. И в рамках цифровой безопасности мы должны это во главе угла ставить, - сказал Берик Шолпанкулов.

Большая часть денег будет потрачена на решение социальных вопросов. В 2019 году на образование, здравоохранение, выплату пенсий и пособий в общей сложности выделят 4 триллиона 700 миллиардов тенге. Планируется, что на эту сферу в 2020 -2021 годах из бюджета выделят свыше 10 триллионов!



На втором месте расходы на государственные программы. На строительство домов по госпрограмме на три года заложили сумму 75 миллиардов тенге, на проведение газотранспортной системы 50 миллиардов. В тройке лидеров по объему финансирования - силовые структуры.

На борьбу с экстремизмом на три года чиновники определили сумму в 115 миллиардов тенге. В смете даже заложили средства на покупку акций международных финансовых организаций. Ценные бумаги обойдутся в 20 миллиардов бюджетных средств.

Для того, чтобы изучить и внести правки в проект трёхлетнего бюджета у депутатов и Кабинета министров осталось мало времени. Сейчас как никогда они должны проявить математическую точность и даже можно сказать некоторые экстрасенсорные способности. Ведь если неправильно будет заложен курс тенге по отношению к доллару, то еще не раз придется переверстывать главную смету страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!