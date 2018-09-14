В Казахстане планиуют расширить список общественных мест, в которых нельзя курить

На сегодняшний день в нашей стране запрещено курить на территориях школ, детских лагерей, больниц, кинотеатров, подъездов домов и других общественных местах.

В Казахстане планируют расширить список общественных мест, в которых нельзя курить. Нарушителей будут наказывать штрафами, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

На сегодняшний день в нашей стране запрещено курить на территориях школ, детских лагерей, больниц, кинотеатров, подъездов домов и других общественных местах.

Законопроект, в который внесены нововведения находится в открытом доступе в интернете. Однако, ознакомившись с ним даже юристы не могут понять, что конкретно подразумевается под формулировкой «общественное место».





- Что относится к общественным местам? Ну в законах прямо нет определения. То есть представьте, какой-нибудь рыбак там сидит за удочкой на озере, закурил, сзади подходит мент, по плечу хлопает говорит: дорогой товарищ, с вас штраф! Вы закурили в общественном месте! Тут люди рыбачат, ходят купаются. То есть везде нельзя курить. Просто на улице, везде, на всей территории Казахстана это смешно запрещать курить! - возмущен юрист Сергей Уткин.



Пока пассивные курильщики радуются нововведениям, а юристы теряются в догадках, в министерстве здравоохранения планируют дать четкое определение наделавшему много шума словосочетанию.





- Вопрос по общественным местам сейчас обсуждается в рамках законопроекта. Будет дано определение общественному месту. Как вы знаете, в рамках проекта кодекса РК о здоровье народа системы здравоохранения нами предпринимаются меры по профилактике табакокурения. Запреты курения в общественных местах, по сути, коснутся только в специально отведенных местах. Курить на улицах будет можно, - прокомментировала руководитель управления профилактики и мониторинга заболеваний министерства здравоохранения Гульнар Куспекова.

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