Некоторые пользователи социальных сетей вообще предположили, что это ведомство упразднят.

Эксперты выдвинули свои версии того, кто может занять кресло министра финансов, и почему должность все еще вакантна, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 Канал.

Есть предположение, что председатель Национального банка Данияр Акишев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, обсуждая претендентов, не могут прийти к общему решению.

Досым Сатпаев, политолог:

– Сейчас очень сильная позиция председателя Нацбанка Данияра Акишева. Нужно учитывать, что Нацбанк и Министерство финансов работают в серьезной сцепке друг с другом. Сагинтаев, естественно, заинтересован работать с комфортным министром финансов. Есть люди, которые хотят своих людей выдвинуть, которые могут не нравиться Сагинтаеву. Есть люди, которые предлагают Исекешову, как руководителю АП, который имеет прямой доступ к Президенту. Здесь есть интересы разных лиц.

Эксперты называют троих претендентами на должность министра финансов республики. Это помощник Президента Казахстана Алихан Смаилов, ответсекретарь Министерства финансов Бауыржан Тортаев и председатель правления «Банка развития Казахстана» Болат Жамишев. А финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что этот пост может занять женщина-предприниматель.

Расул Рысмамбетов, финансовый консультант:

– Это, наверное, финансовые директора крупных корпораций частных, которые могут подойти к госбюджету, как к своему собственному детищу. Я думаю, чтобы сохранить гендерный баланс, я бы предложил на пост министра финансов женщину. Как мы знаем, женщины лучше, наверное, относятся к бюджету.

Отсутствие министра финансов посеяло недоумение среди казахстанцев. Некоторые пользователи социальных сетей вообще предположили, что это ведомство упразднят. Ведь в республике есть финансовый регулятор Нацбанк и имеется Министерство национальной экономики.

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