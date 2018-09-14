Будет ли применен грузинский опыт в реформе полиции в РК

Увольнения, повышение зарплат, аттестация и изменения в правилах приема на работу – вот что ждет правоохранительные органы РК в ближайшее время.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о принимаемых мерах по реформированию правоохранительной системы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы не против грузинского опыта. Мы изучили его, съездили, посмотрели. Все, что можно применить в нашей стране, мы применили. И не только грузинский. Мы несколько раз ездили в Германию, я лично был в Германии, Польше, Эстонии, мы все это посмотрели. Все, что можно оттуда, мы применяем, конечно. Но грузинский опыт в чем заключается - кроме всего, что сделали, они, говорят, уволили всех полицейских и заново набрали. Нет. Они не трогали следствие, они не трогали криминальную полицию. Они решили только в отношении дорожных, патрульных и других служб», - сказал он.

По его словам, их у них было 80 тысяч.

«В 2004 году, когда они начали свою реформу, у них было 80 тысяч полицейских на население Грузии в 3,6 млн человек. И они его довели до 20 тысяч. Зарплату увеличили практически в 10 раз. Естественно, набрали. Это вопрос, который стоит в отношении кадров. Все остальные вопросы, ну, конечно, вопросы строительства новых зданий, обеспечение всех телефонной связью, радиостанциями, конечно, они изыскали средства и решили. Но эти вопросы мы решаем в рамках своих бюджетов, в рамках возможностей наших бюджетов. Поэтому мы здесь ограничены», - пояснил глава МВД.

Сейчас, по его словам, создана рабочая группа по указанию Главы государства.

«И эта рабочая группа занимается модернизацией. Что мы сейчас предпринимаем. Первое, мы все-таки изучили еще раз организацию работ с нашим проектным офисом, недавно в прессе появилось о том, как рационально использовать рабочее время наших полицейских, от этих лишних отчетов, лишних заседаний, занятий несвойственными функциями. Все эти вопросы мы изучили, и сейчас вот расчеты сделали. Мы сможем сократить 10% наших полицейских. Эти средства мы хотим направить на повышение заработной платы», - проинформировал он.

«Причем где-то есть у нас намерение вот эти дорожно-патрульные службы, которые первые связаны с населением, им повысить чуть-чуть больше, чем остальным службам, довести до 50%. Но не уволить, а вывести за штат, провести аттестацию и принять тех, кто пройдет, кто не пройдет - значит, уволить их. Это первое направление», - добавил министр.

Другое направление касается реформирования системы приема на работу в полицию.

«Второе направление - прием к нам на работу. Сейчас прием наших сотрудников затягивается где-то на 9-10 месяцев. Мы его сокращаем, здесь есть и коррупционные вопросы, проходят медкомиссию и в районах, потом в области, потом приезжают поступать в наши вузы и оказывается, что он чуть ли не инвалид, а его пропустили везде и всюду. Поэтому мы эти вопросы изучили, централизовали, и все эти вопросы будем решать при наших учебных заведениях. И сократим прием на работу с 9 месяцев до 5-6 месяцев, включая туда и испытательный срок», - сообщил он.

Кроме того, по работе пенитенциарной системы тоже намерены сократить где-то 4 колонии, и все средства направить на повышение заработной платы сотрудникам.

«Во-вторых, по несвойственным функциям, я согласен, и мы уже сколько раз настаивали на том, что мы не должны охранять. Полиция во многих странах не несет охранные структуры. Мы в 2000 году, по сути, всю охранную структуру, Кузет, вы помните, отдали в конкурентную среду. Ну, потом каждая служба, каждая организация обращались к нам, и потихонечку сейчас у нас в МВД из 76 тысяч полицейских 15 тысяч полицейских несут охранную структуру. Вот, вы представляете, это 15 тысяч полицейских, которые несут охранную службу. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы все эти охранные структуры отдать в конкурентную среду», - подчеркнул глава ведомства.

«Хотелось бы сказать, что в стране у нас очень хорошо развита охранные структуры, есть они. (...) поэтому мы считаем, что сократив это количество полицейских, мы сможем все эти ресурсы направить на правильное направление. Это третье направление. И, естественно, мы хотим реформировать свое образование, здравоохранение, все эти предложения войдут в Дорожную карту, и мы будем их исполнять», - заключил Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

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