Почему в Казахстане запретили травматы

Травматическое оружие по своим характеристикам схоже с огнестрельным нарезным оружием, объяснил Касымов.

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, в общей сложности 1,4 млрд тенге было выплачено гражданам за добровольно сданное ими оружие, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас в стране было большое количество оружия, оно часто применялись при преступлениях. За последние 10 лет в стране совершено 4236 преступлений с применением оружия. Нам нужно было изымать его. С 2012 по 2017 годы выкупили и изъяли 60 тысяч стволов и 1 млн патронов к нарезному оружию. Из этих 60 тысяч добровольно сдали 47 тысяч стволов, МВД заплатило гражданам в общей сложности 1,4 млрд тенге. Конечно, сумма большая, но это стоит той безопасности, которую мы обеспечиваем», - сказал он.

По его словам, после этого на 30% уменьшилось количество преступлений с совершением огнестрельного оружия.

«Травматическое оружие у нас было разрешено в 2008 году. За время до 2014 года в стране было совершено 1600 преступлений с использованием травматического оружия. 26 человек были убиты, 92 случая, когда людям были причинены тяжкие телесные повреждения. И за это время только в 29 случаях травматического оружие было использовано в целях самообороны. Поэтому в 2014 году мы обратились с предложением, запретить ношение и приобретение травматического оружия», - пояснил глава ведомства.

К. Касымов объяснил причины этого запрета.

«Во-первых, травматическое оружие по своим характеристикам схоже с огнестрельным нарезным оружием. При использовании его с близкого расстояния, оно, по сути ничем не отличается от настоящего нарезного оружия и приводит к тяжким последствиям, вплоть до смертельных исходов. Во-вторых, стали постоянно использовать на разборках травмат молодежь. И, в третьих, они скрыто носимы, то есть он может носить его и применять, где захочет. Поэтому изучив все это, мы предложили запретить. Результат на лицо. Как мы только изъяли количество преступлений с применением травматического оружия сократилось - на 87%», - проинформировал он.

По его данным, в СНГ только Россия и Кыргызстан разрешают гражданам носить травматическое оружие.

«Причем в России рассматривали вопрос о запрете, но почему-то решили разрешить носить только травматическое оружие отечественного производства. Запрет на ношение травматического оружия существует в таких странах как Япония, Малайзия, Австрия, Китай. Вторая категория стран - это Грузия, Литва, Эстония, Финляндия. Они разрешают приобретение травматического оружия в целях самообороны без ношения. То есть только дома, больше никуда. За ношение уже уголовная ответственность», - отметил глава ведомства

«Третья группа стран такие как Новая Зеландия, Израиль, США, Аргентина, где в законодательном порядке разрешается короткоствольных, нарезных, травматических оружий. Но по той информации, которую вы получаете, вы знаете, что зачастую с этим оружием получается. Мы поэтому в стране приняли такое решение и думаем, что оно правильное. В этом нет необходимости», - считает министр.

Ксения Давыдова, Астана

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