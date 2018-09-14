Международный фестиваль садов стартовал в Алматы

Центральный парк культуры и отдыха на три дня собрал экспертов ландшафтного дизайна и ценителей прекрасного.

В Южной столице стартовал «Almaty Garden Show», VII международный фестиваль садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и благоустройства окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Центральный парк культуры и отдыха на три дня собрал экспертов ландшафтного дизайна и ценителей прекрасного. Интересные дизайнерские находки, необычное применение обычных вещей и тонкости садового искусства доступны для всех посетителей парка.

Фестиваль организован акиматом города Алматы и Ассоциацией озеленения Казахстана, которая объединяет более 70 компаний – профессионалов рынка озеленения. Мероприятие приурочено ко дню города Алматы.

В рамках программы фестиваля проходят мастер-классы ведущих мировых дизайнеров-садоводов, флористов и конкурсы среди детей и опытных ландшафтных дизайнеров. Специально для посетителей фестиваля представлен широкий спектр садовых товаров, посадочного материала и профильной литературы.

Критериями оценки конкурса «Almaty Garden Show» является гармоничность и функциональность, дизайн и композиция, глубина раскрытия темы, качество исполнения работ, внимание к деталям, а также практичность, безопасность и экологичность. В этом году состав жюри международный, судить работы будут авторитетные эксперты в области садово-паркового искусства из Казахстана, России, Нидерланд и Японии.

В конкурсе представлены разнообразные ландшафтные и флористические композиции. Если в одном уголке вы увидите японский сад камней, который создавался для созерцания и достижения состояния просветления, то в других композициях представлены, как минималистичные современные решения, так и сказочные и теплые дизайнерские творения.

«Мы хотим показать ландшафтные тренды, то, что нужно сейчас внедрять в частном и городском озеленении. К примеру, введение лугового или степного разнотравья в город. Газон сам по себе, ничего для животного мира не дает, а луговое разнотравье привлекает в город насекомых, мелких животных, всех тех, кто полезен для нашей экологии. Многие компании стремятся показать тренды, пути к нашему выживанию, использовать не просто цветочки, а многолетние растения, массивы кустарников, все то что дает кислород и спасает окружающую среду», - президент Ассоциации озеленения Казахстана, организатор «Almaty Garden Show» Татьяна Антоненко.

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