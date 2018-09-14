В Актюбинской области снижен первоначальный взнос по программе "7-20-25"

Снижение финансовой нагрузки коснется многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

В Актюбинской области первоначальный взнос по программе «7-20-25» для определенных категорий граждан снижен в два раза. Соответствующий меморандум был подписан сегодня главой региона Бердыбеком Сапарбаевым и председателем правления ипотечной организации «Баспана» Кайратом Алтынбековым.

- Снижение финансовой нагрузки коснется многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, и других граждан, относящихся к категории социально-уязвимых слоев населения, а также работников бюджетной сферы, - уточнил Бердыбек Сапарбаев.

Кайрат Алтынбеков отметил, что уменьшение первичного взноса с 20-ти до 10 процентов в Актюбинской области стало возможным благодаря выделению акиматом 2 миллиардов тенге.

- Благодарим местные власти за поддержку, - сказал председатель правления ИО «Баспана».

Подписание меморандума состоялось в ходе первого регионального форума первичных организаций партии «Нұр Отан» в Актобе под председательством секретаря партии Тамары Дуйсеновой. В нем приняли участие делегаты из Астаны, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Атырауской и Актюбинской областей. Всего более 200 человек.

Приветствуя участников, Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что первичные партийные организации – это основной инструмент, претворяющий на практике все решения партии.

- Достижения партии и ее успехи напрямую связаны с эффективной деятельностью первичных партийных организаций. Сегодня филиалы партии в Актюбинской области объединяют более 44 тысяч человек, зарегистрированных в 457 первичных партийных организациях. При этом мы продолжаем работу по формированию новых «первичек» в трудовых коллективах. В целом, исполнение всех проектов партии, поручений ее Председателя – Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева находится под постоянным контролем. Мы обеспечим их своевременную и качественную реализацию, - подчеркнул председатель Актюбинского областного филиала партии «Нұр Отан», аким области Бердыбек Сапарбаев.

В своем докладе он акцентировал внимание на реализации Пяти социальных инициатив Президента.

- Инициативы Президента нашли широкую поддержку актюбинцев. Программа «7-20-25» дает 24 тысячам жителей области возможность приобрести жилье на небывало выгодных условиях. Со снижением налоговой нагрузки заработная плата 68 тысячи актюбинцев выросла на 9 процентов. Для студентов будет построено 8 общежитий. 2 миллиарда тенге дополнительно направлено на микрокредитование МСБ, то есть свое дело смогут открыть тысячи актюбинцев, - проинформировал гостей форума аким области.

В свою очередь, секретарь партии Тамара Дуйсенова высоко оценила реализацию в Актюбинской области партийных проектов и 5 социальных инициатив Главы государства.

- Все 24 проекта партии, представленные ранее на заседании Политсовета, в Актюбинской области хорошо проходят, все ваши организации хорошо с этим работают. Также по реализации проектов ипотечной организации «Баспана» Актюбинская область находится в пятерке лидеров по республике. Сегодня подписан меморандум о расширении доступности ипотечного кредитования. Спасибо за поддержку этой идеи, - подчеркнула Т.Дуйсенова.

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