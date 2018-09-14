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Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми

Младшую сестру эксперты признали невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".

Фото : © РИА Новости / Сергей Мамонтов14 сентября 2018, 20:59

Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.

"Крестину и Ангелину эксперты признали вменяемыми", — сказал адвокат. Он пояснил, что с самой экспертизой пока еще не ознакомлен, но о выводах экспертов знает.

Ранее сообщалось, что младшую сестру эксперты признали невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.


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