Труп девушки нашли возле рынка «Шанхай» в Астане

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Столичные полицейские выясняют обстоятельства смерти 26-летней девушки, тело которой было обнаружено возле рынка «Шанхай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

13 сентября около 20:00 часов на прилегающей территории рынка «Шанхай» по шоссе Алаш обнаружен труп неизвестной женщины.

«Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия. Личность женщины установлена. По результатам судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится досудебное расследование», - сообщает пресс-служба.

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