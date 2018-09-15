17-летняя девушка пропала в Северном Казахстане

Стражи порядка работают над установлением точного местонахождения пропавшей.

Полицейскими Северо-Казахстанской области ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения 17-летней студентки из Есильского района Марины Хрусталёвой. С заявлением в органы обратился брат девушки, с которым она проживала в с. Двинск. Он рассказал, что во вторник Марина ушла из дома подруги в с. Корнеевке. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Со слов знакомых девушки, её видели в разных населённых пунктах. Стражи порядка работают над установлением точного местонахождения девушки.

Приметы: светлые волосы до плеч, глаза карие. Была одета в тёмно-зелёную куртку, зелёную футболку, синие джинсы, чёрные кроссовки, при себе имела рюкзак. Полицейские области просят всех, у кого есть сведения о её местонахождении, сообщить по тел.: 8-715-43-2-13-90, (8-715-43) 2-13-90, либо на пульт «102».

«Разногласия с близкими и чувство свободы взрослеющих подростков – основные причины подобных происшествий, - говорит начальник Управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Пётр Климов. – Подростки уходят из дома по личным делам, которые кажутся им самыми важными, не предупреждая родственников о своих планах. При подобных обстоятельствах недавно в Айыртауском районе полицейскими была разыскана пропавшая 14-летняя жительница г. Петропавловска.».

Всего с начала года полицейские СКО вернули домой свыше 20 несовершеннолетних, которые отправились «погулять», не посчитав нужным предупредить родных и близких о своих планах.

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